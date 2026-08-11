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Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 13:34
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Sursa foto: captură TV
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Mai sunt doar câteva săptămâni până când „Insula Iubirii” revine pe micile ecrane cu un nou sezon plin de provocări, tentații și decizii care pot schimba definitiv destinele celor care aleg să își pună relația la încercare. Începând din 4 septembrie, telespectatorii vor putea urmări noul sezon al emisiunii în fiecare vineri și sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sezonul 10 promite să ducă testul relațiilor la un alt nivel. Cinci cupluri vor ajunge în Thailanda, acolo unde vor fi separați și puși în situația de a rezista unor tentații atent alese. În timp ce fiecare partener va încerca să își demonstreze loialitatea, ispitele vor avea misiunea de a le testa limitele și de a scoate la iveală lucruri care, în unele cazuri, pot rămâne ascunse în relațiile de acasă.

Surprize uriașe pentru sezonul 10

Până la debutul oficial, producătorii au început să dezvăluie identitatea noilor ispite care vor face parte din aventura din acest an. Patru bărbați au fost prezentați public și promit să aducă personalități diferite, experiență de viață și, bineînțeles, multă provocare pentru concurente.

Unul dintre numele deja cunoscute de public este George Ivănescu. În vârstă de 35 de ani, acesta este antreprenor și a mai avut legătură cu universul „Insula Iubirii”, fiind cunoscut de fanii emisiunii sub porecla „Jaguarul”. Revenirea sa în show aduce și mai multă curiozitate în jurul sezonului 10, mai ales că George este deja familiarizat cu atmosfera de pe insulă și cu modul în care funcționează jocul seducției.

Un alt bărbat care va încerca să le cucerească pe concurente este Iulian Bogdan. Are 31 de ani și vine din Italia, unde lucrează în domeniul feroviar. Este născut în zodia Berbec și se prezintă drept o persoană mai rezervată, ceea ce îl diferențiază de profilul clasic al unei ispite foarte extrovertite.

Foto: Antena 1

Lista noilor ispite masculine este completată de Daniel Chiorean, în vârstă de 35 de ani. Acesta activează ca model și online fitness coach și se remarcă printr-o condiție fizică deosebită. Capricorn, pasionat de sport și cu numeroase tatuaje, Daniel vine în Thailanda pregătit să intre în atmosfera intensă a show-ului.

Cel de-al patrulea nume anunțat este Eduard Vlădescu. Are 33 de ani, este pilot și este născut în zodia Vărsător. Prin profesia sa, Eduard este obișnuit să călătorească și să descopere locuri noi, iar experiențele acumulate până acum îl ajută să vină în Thailanda cu un bagaj de aventuri și povești de viață.

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