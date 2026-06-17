Marian Grozavu se teme că Bianca va reveni la vechile obiceiuri! Afaceristul încearcă din răsputeri să o readucă pe drumul cel bun. Cine îi strică planul de împăcare

Antena 1 pregătește un nou proiect în această vară pentru fanii Insula Iubirii. După modelul care a făcut senzație în Spania și a generat audiențe impresionante, producătorii au decis să aducă și în România aceeași rețetă care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură. Astfel, înainte de startul sezonului 10, concurenții care au scris cele mai controversate povești de iubire din sezoanele 8 și 9 au fost reuniți pentru o serie de ediții speciale. Printre cuplurile care au participat la noua emisiune se numără și Marian Grozavu și Bianca Dan. Doar că între ei lucrurile nu sunt deloc roz, mai ales după ultimele discuții avute. Și nu, nu vorbim doar de apariția ispitei Mattia în cadrul noii emisiuni. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Marian Grozavu și Bianca Dan au fost unul dintre cuplurile cele mai controversate ale sezonului 9 Insula Iubirii. Pe parcursul emisiunii, relația lor a fost zguduită de apropierea brunetei de ispita Mattia, fapt care l-a determinat pe Marian să își piardă încredrea în Bianca și să reacționeze într-un fel extrem de dur. Cu toate că cei doi au plecat separat de pe insulă, Marian Grozavu a făcut pași către Bianca Dan și cei doi s-au împăcat. Doar că cei doi nu au rezistat multă vreme împreună, iar în urmă cu aproape două luni, Bianca a anunțat despărțitrea dintre ei, iar la scurt timp și Marian a confirmat totul. Doar că acum cei doi s-au revăzut cu ocazia filmărilor de la Antena 1 despre care vă dădeam toate detaliile aici. Ce s-a întâmplat pe platourile de filmare, dar și care ar fi dorința lui Marian, zis „Corleone” de la brunetă, aflați în rândurile următoare.

Marian Grozavu îi dă ultimatum Biancăi Dan, după revederea de la filmări

CANCAN.RO a aflat că întâlnirea dintre Bianca Dan și Marian Grozavu de la filmările noii emisiuni nu a fost una lipsită de emoții de ambele părți. Doar că, pe lângă confesiunile pe care și le-au făcut în cadrul emisiunii, se pare că, în spatele zâmbetului ar fi existat și tensiuni. Spunem asta pentru că pe Marian Grozavu îl deranjează foarte tare că Bianca a ales să plece din locuința în care stăteau împreună și să se mute la Brașov. În plus, nici anturajul brunetei nu ar fi pe placul afaceristului care a ajuns să îi reproșeze Biancăi mutarea la Brașov și apropierea de o tânără care, în opinia lui, ar fi o influență extrem de proastă pentru Bianca.

Bianca Dan se afișează deseori cu o tânără Diana, fosta iubită a lui George Jaguarul. Tânăra nu este așadar străină de lumea mondenă și cu atât mai puțin de lumea Insulei Iubirii, dar problema este că șatena ar mai avea și altă pasiune, sau am putea chiar să o numim ocupație. Aceasta face videochat și apare pe site-uri de escorte, deci influența asupra Biancăi, care știm că nici ea nu e chiar străină de astfel de lucruri, ar fi una extrem de proastă, în opinia lui Marian. Așa cum știm, și Bianca a făcut videochat în trecut, iar cel mai probabil, lui Marian îi este teamă ca bruneta să nu revină la vechile obiceiuri. Știți cum se spune… lupul își schimbă părul, dar năravul ba.

Așadar, în ciuda reproșurilor și a tensiunilor dintre ei, afaceristul nu ar fi renunțat complet la ideea unei împăcări. Din contră, apropiații spun că Marian încă speră să o recucerească pe Bianca și că și-ar dori să îi mai ofere o șansă relației care i-a ținut împreună ani la rând. Ba chiar s-ar fi entuziasmat odată cu aceste filmări căci, în sinea lui, spera să o întoarcă pe brunetă acasă și să revină totul la normal și își dorește ca Bianca să renunțe la prietenia cu Diana și să revină în Capitală definitiv. Speranța moare ultima! Dacă i-a ieșit sau nu afaceristului combinația, rămâne de văzut.

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