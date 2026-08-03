Acasă » Știri » Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu

Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 16:59
Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu
Caniculă în România
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În perioada următoare, România va fi sub un nou val de căldură extrem. Meteorologii au extins codul roșu de caniculă, astfel că în unele regiuni ale țării, termometrele vor arăta până la 41 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Specialiștii spun că valul de căldură se va intensifica și va pune stăpânire pe aproape toată țara. De asemenea, ei au prelungit și codurile galben, portocaliu și roșu, care vor rămâne în vigoare până miercuri, 5 august. Vestul României va fi cel mai afectat de temperaturi ridicate, potrivit meteorologilor.

Alertă de caniculă extremă în România

Administrația Națională de Meteorologie vine cu o avertizare importantă. În următoarele zile, temperaturile ridicate vor pune stăpânire pe majoritatea regiunilor din țară. În vestul României, valorile termice vor ajunge până la 41 de grade Celsius. Începând cu data de 3 august, ora 10:00 și până pe data de 4 august, ora 10:00, în județele Satu Mare, Bihor și Arad, sunt așteptate temperaturi extrem de mari, chiar record pentru această lună.

Temperaturile vor fi de 37-38 de grade Celsius în Satu Mare și 39-40 de grade Celsius în Bihor și Arad. De asemenea, disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar nopțile vor fi în continuare tropicale, cu temperaturi minime de până la 24-25 de grade Celsius. Pe de altă parte, marți, 4 august, de la ora 10:00, avertizarea de cod roșu va fi extinsă și în județul Timiș, rămânând în vigoare până miercuri, 5 august, la ora 10:00. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la 39-40 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind în Bihor, Arad și Timiș. Pe timpul nopții, minima va fi de 26 de grade Celsius.

Valul de căldură se extinde în mai multe regiuni

Pe lângă codul roșu de caniculă, meteorologii au emis coduri galbene și portocalii care vizează mai multe regiuni ale țării. Luni, 3 august, nouă județe se vor afla sub cod portocaliu. Este vorba despre Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Maximele vor ajunge până la 35-38 de grade Celsius, astfel că disconfortul termic va fi ridicat. De asemenea, Oltenia, Moldova, sudul Transilvaniei și vestul Munteniei, se vor afla sub cod galben. Valorile termice vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius.

Începând de marți, 4 august, sub codul galben se vor afla și Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, dar și estul și sud-estul Transilvaniei, acolo unde temperaturile vor ajunge la 37-38 grade Celsius. Din aceeași zi, codul portocaliu se va extinde și în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Termometrele vor arăta în jur de 38 de grade Celsius, iar cele mai mari valori vor fi înregistrate în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

VEZI ȘI: ANM a emis prognoza până pe 15 august. Cum va fi vremea de Sfânta Marie

Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Știri
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Știri
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Mediafax
Trump, rege al rock’n’roll-ului. Imaginea creată cu AI a devenit virală
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil....
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce domenii lucrează și cum au ajuns la aceste venituri
Adevarul
Românii care câștigă peste 20.000 de lei în mână pe lună: În ce...
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Digi24
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11...
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și Pești
Mediafax
Horoscop 3 august: Zodiile care își schimbă destinul. Vești bune pentru Lei și...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”: „Am avut mari emoții, tremuram”
Click.ro
Fiica lui Horia Moculescu, în lacrimi, pe scena Festivalului de la Amara. A cântat „Salcia”:...
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la Cernavodă
Digi 24
VIDEO. Stânca Pârjoaia a fost detonată. Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea centralei de la...
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Digi24
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai devastatoare pentru Putin decât bombardarea rafinăriilor
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a fost detonată
Gandul.ro
Armata a reluat exploziile controlate de pe Dunăre. S-a dublat cantitatea de explozibil. Stânca a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme
Mărturisirea Geaninei Ilieș despre vârstă și maturitate. Ce a înțeles după 40 de ani
Mărturisirea Geaninei Ilieș despre vârstă și maturitate. Ce a înțeles după 40 de ani
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a ...
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor
Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare
Serviciu militar obligatoriu pentru femei și bărbați în Danemarca. Noua strategie de apărare
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă
Vezi toate știrile