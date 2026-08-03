Alertă de caniculă extremă în România! Patru județe intră sub Cod roșu

În perioada următoare, România va fi sub un nou val de căldură extrem. Meteorologii au extins codul roșu de caniculă, astfel că în unele regiuni ale țării, termometrele vor arăta până la 41 de grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Specialiștii spun că valul de căldură se va intensifica și va pune stăpânire pe aproape toată țara. De asemenea, ei au prelungit și codurile galben, portocaliu și roșu, care vor rămâne în vigoare până miercuri, 5 august. Vestul României va fi cel mai afectat de temperaturi ridicate, potrivit meteorologilor.

Alertă de caniculă extremă în România

Administrația Națională de Meteorologie vine cu o avertizare importantă. În următoarele zile, temperaturile ridicate vor pune stăpânire pe majoritatea regiunilor din țară. În vestul României, valorile termice vor ajunge până la 41 de grade Celsius. Începând cu data de 3 august, ora 10:00 și până pe data de 4 august, ora 10:00, în județele Satu Mare, Bihor și Arad, sunt așteptate temperaturi extrem de mari, chiar record pentru această lună.

Temperaturile vor fi de 37-38 de grade Celsius în Satu Mare și 39-40 de grade Celsius în Bihor și Arad. De asemenea, disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar nopțile vor fi în continuare tropicale, cu temperaturi minime de până la 24-25 de grade Celsius. Pe de altă parte, marți, 4 august, de la ora 10:00, avertizarea de cod roșu va fi extinsă și în județul Timiș, rămânând în vigoare până miercuri, 5 august, la ora 10:00. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la 39-40 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind în Bihor, Arad și Timiș. Pe timpul nopții, minima va fi de 26 de grade Celsius.

Valul de căldură se extinde în mai multe regiuni

Pe lângă codul roșu de caniculă, meteorologii au emis coduri galbene și portocalii care vizează mai multe regiuni ale țării. Luni, 3 august, nouă județe se vor afla sub cod portocaliu. Este vorba despre Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Maximele vor ajunge până la 35-38 de grade Celsius, astfel că disconfortul termic va fi ridicat. De asemenea, Oltenia, Moldova, sudul Transilvaniei și vestul Munteniei, se vor afla sub cod galben. Valorile termice vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius.

Începând de marți, 4 august, sub codul galben se vor afla și Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Olteniei, dar și estul și sud-estul Transilvaniei, acolo unde temperaturile vor ajunge la 37-38 grade Celsius. Din aceeași zi, codul portocaliu se va extinde și în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei. Termometrele vor arăta în jur de 38 de grade Celsius, iar cele mai mari valori vor fi înregistrate în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

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