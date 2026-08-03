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Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu

De: Andreea Stăncescu 03/08/2026 | 17:19
Mister în cazul unui constănțean de 41 de ani. A fost găsit mort într-o mașină, în Sibiu
Un bărbat din Constanța a fost găsit mort în Sibiu / FOTO: Arhivă Cancan.ro
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Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Constanța, care fusese dat dispărut de familie cu o zi înainte, a fost găsit fără viață într-un autoturism parcat pe un bulevard din municipiul Sibiu. Descoperirea a fost făcută duminică după-amiază, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Alarma a fost dată în jurul orei 17:20, printr-un apel la 112, după ce o persoană a anunțat că un bărbat se află inert pe bancheta din spate a unei mașini parcate pe Bulevardul Victoriei. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, care au verificat autoturismul și au constatat că bărbatul era decedat.

În urma identificării, oamenii legii au stabilit că victima avea domiciliul în județul Constanța. Cu o zi înainte, sora acestuia sesizase dispariția la autorități, după ce nu mai reușise să ia legătura cu el. Din informațiile existente în acel moment reieșea că bărbatul s-ar fi deplasat și prin alte județe din zonă.

Pentru că familia se afla în Constanța, aceasta a fost îndrumată să depună sesizarea la unitatea de poliție competentă, astfel încât verificările privind dispariția să poată fi începute în mod oficial.

„Întrucât apelanta și familia se aflau în județul Constanța, aceștia au fost îndrumați să formuleze o sesizare la unitatea de poliție competentă teritorial, în vederea demarării verificărilor”, a transmis Ana Mureșan, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Polițiștii din Sibiu au deschis o anchetă

După descoperirea trupului neînsuflețit, polițiștii din Sibiu au demarat cercetări pentru a clarifica circumstanțele în care a survenit decesul. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard folosită atunci când cauza morții urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

Anchetatorii continuă verificările și așteaptă rezultatele expertizelor medico-legale pentru a lămuri toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a precizat Ana Mureșan, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

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