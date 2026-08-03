Prognoza meteo azi, 3 august 2026. Canicula nu cedează! România intră într-o nouă zi de foc, cu temperaturi apropiate de recordurile lunii august

România va rămâne sub influența unui val puternic de căldură, cu cele mai ridicate temperaturi în vestul și nord-vestul țării, unde se vor atinge din nou 39 de grade, iar în Crișana sunt posibile valori apropiate de recordurile istorice ale începutului de august. Nopțile tropicale vor continua în vest și pe litoral, iar în zonele montane vor apărea doar izolat ploi slabe și descărcări electrice. Pentru majoritatea regiunilor, începutul săptămânii aduce în continuare vreme caniculară și un disconfort termic accentuat.

Vremea în România

Conform prognozei ANM, vremea va rămâne deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, iar valul de caniculă își va păstra intensitatea în vest, nord-vest și în centrul României.

În Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În Crișana sunt așteptate din nou temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute pentru începutul lunii august. Cerul va fi predominant senin, iar doar în zona montană, după-amiaza și seara, vor apărea înnorări trecătoare, cu averse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Nordul și vestul țării vor traversa una dintre cele mai fierbinți zile ale verii. În Banat, Crișana și Maramureș, temperaturile maxime vor ajunge între 37 și 39 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade. Disconfortul termic va fi foarte ridicat pe tot parcursul zilei, iar în județele din Crișana valorile termice se vor apropia de recordurile istorice pentru această perioadă.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sud-estul țării vremea va continua să fie călduroasă, local caniculară. Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade, iar indicele ITU va atinge pragul critic de confort termic. Cerul va fi în general senin, iar vântul va avea intensificări nesemnificative.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Vestul și sudul Olteniei rămân sub influența valului de căldură. Canicula va persista, cu maxime între 35 și 39 de grade, iar nopțile vor fi călduroase, cu temperaturi de 19-24 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat pe întreaga durată a zilei.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, în special în jumătatea de nord, valul de căldură se va menține intens, cu temperaturi maxime de 33-37 de grade și minime în general între 17 și 22 de grade. În restul regiunii vremea va rămâne foarte caldă, cu cer mai mult senin și fără fenomene importante.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, canicula va continua să afecteze cea mai mare parte a regiunii, cu maxime între 34 și 38 de grade și nopți tropicale în multe zone. În regiunile montane vor apărea, după-amiaza și seara, înnorări temporare, izolat averse slabe de 2-5 l/mp și descărcări electrice. În restul timpului vremea va fi însorită.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Pe litoral și în Dobrogea temperaturile vor fi mai suportabile decât în restul țării. Maximele vor ajunge la 28-31 de grade, însă umezeala ridicată va accentua senzația de căldură. Noaptea va fi tropicală pe litoral, cu temperaturi ce pot coborî doar până la 23 de grade. Cerul va rămâne mai mult senin.

Vremea în București

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul nopții și dimineții, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 34 de grade, iar minima se va încadra între 16 și 19 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: caniculă, 36-37°C, minima 18-20°C.

Timișoara: foarte cald, caniculă severă, 38-39°C, minima 22-24°C.

Iași: vreme foarte caldă, 34-35°C, minima 18-20°C.

Craiova: caniculă, 37-38°C, minima 20-22°C.

Constanța: vreme călduroasă, 30-31°C, minima 22-23°C.

Brașov: foarte cald pentru început de august, 34-35°C, minima 15-17°C.

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