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5 obiceiuri simple care îți mențin bucătăria curată fără prea mult efort. Ce spun specialiștii

De: Daniel Matei 03/08/2026 | 06:10
5 obiceiuri simple care îți mențin bucătăria curată fără prea mult efort. Ce spun specialiștii
Sursa foto: Shutterstock
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O bucătărie curată nu înseamnă neapărat ore întregi petrecute făcând curățenie. Specialiștii spun că diferența este făcută de câteva obiceiuri simple, repetate zilnic, care împiedică murdăria și dezordinea să se acumuleze.

Potrivit experților citați de Better Homes & Gardens, câteva gesturi care durează doar câteva minute pot reduce considerabil timpul necesar pentru curățenia generală și pot face bucătăria mai ușor de întreținut.

Curăță pe măsură ce gătești

Primul obicei recomandat este să cureți în timp ce gătești. În loc să lași toate vasele și ustensilele pentru final, profită de momentele în care mâncarea fierbe sau este la cuptor pentru a spăla ceea ce nu mai folosești și pentru a șterge suprafețele murdărite. În acest fel, la final vei avea mult mai puțin de făcut.

Nu transforma blatul într-un loc de depozitare

Experții recomandă ca fiecare obiect din bucătărie să aibă un loc bine stabilit. Blaturile încărcate cu aparate, pungi sau alte obiecte fac încăperea să pară dezordonată și îngreunează curățenia. Cu cât suprafețele rămân mai libere, cu atât vor putea fi șterse mai rapid și mai eficient.

Nu lăsa vasele murdare să se adune

Un alt obicei important este ca vasele murdare să fie puse imediat în mașina de spălat vase sau spălate după utilizare. Astfel sunt evitate mirosurile neplăcute, resturile uscate de mâncare și grămezile de vase care pot transforma rapid bucătăria într-un spațiu dezordonat.

Curăță imediat petele și scurgerile

Specialiștii spun că este mult mai ușor să ștergi o pată imediat după ce apare decât după ce aceasta s-a uscat. Același lucru este valabil și pentru stropii de ulei, sos sau cafea, care pot deveni mult mai greu de îndepărtat dacă sunt lăsați ore întregi pe blat sau pe aragaz.

Fă un scurt „reset” înainte de culcare

Înainte de a merge la somn, experții recomandă câteva minute dedicate ordinii în bucătărie. Este suficient să ștergi blatul, să golești chiuveta, să arunci gunoiul dacă este nevoie și să pui la loc obiectele rămase pe masă. Dimineața vei începe ziua într-o bucătărie curată, iar nevoia unei curățenii generale va apărea mult mai rar.

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