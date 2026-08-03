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Cum arată vila de 600.000 de euro a lui Lucian Goian. Fostul fotbalist vrea să o vândă!

De: Elisa Tîrgovățu 03/08/2026 | 06:40
Cum arată vila de 600.000 de euro a lui Lucian Goian. Fostul fotbalist vrea să o vândă!
Cum arată vila de 600.000 de euro a lui Lucian Goian. Fostul fotbalist vrea să o vândă! / Sursa foto: Social media
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La șase ani după ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Lucian Goian a hotărât să facă o schimbare importantă în plan personal.

Fostul fundaș central, cunoscut pentru perioada petrecută la Dinamo București, a decis să renunțe definitiv la proprietatea sa din Cluj-Napoca, pe care a scos-o la vânzare pentru aproximativ 600.000 de euro. Decizia vine în contextul în care nu intenționează să se stabilească din nou în oraș alături de familia sa.

Cum arată casa lui Lucian Goian

Fostul fotbalist și-a scos la vânzare vila, o proprietate cu o suprafață construită de 240 de metri pătrați, dispusă pe două niveluri și amenajată cu materiale premium. Pentru această locuință, apreciată pentru confortul și atmosfera sa retrasă, prețul solicitat este de 547.000 de euro.

„Proprietatea este complet imprejmuita (gard plasa, lemn si metal pe fundatie), oferind intimitate si siguranta. Compartimentare:

Parter: living spatios cu bucatarie open space, baie, camara, camera tehnica si garaj. Etaj: 3 dormitoare, 2 bai, dressing si terasa generoasa de 20 mp

Casa beneficiaza de finisaje de top, fiind gandita pentru confort si functionalitate, cu spatii bine organizate si luminoase. Proprietatea reprezinta o alegere excelenta pentru cei care isi doresc o locuinta moderna, complet echipata, intr-un cadru privat.”

Stabilit împreună cu familia în Alicante, Lucian Goian spune că decizia de a rămâne în Spania este una bine gândită. Fostul fundaș a dezvăluit că, odată cu expirarea contractului de închiriere în luna august, intenționează să achiziționeze o locuință, semn că nu ia în calcul o revenire în România.

„Contractul de chirie ne expiră în august și suntem în căutarea unei case pe care să o cumpărăm. De mai bine de un an am hotărât că vrem să ne stabilim aici. În acest moment, nu ne vedem întorcându-ne în România. Ce va aduce viitorul rămâne de văzut”, a spus Goian la GSP Live.

Fostul internațional afirmă că viața din Alicante îi oferă exact ceea ce își dorește. El povestește că s-a împrietenit cu localnici. Discuțiile lor gravitează în jurul fotbalului, vremii sau sărbătorilor, nu al evenimentelor tensionate din lume.

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