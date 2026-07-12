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Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026

De: Denisa Crăciun 12/07/2026 | 19:04
Cum arată și cu ce se ocupă sora lui lui Erling Haaland. Gabrielle a devenit virală, după ce a apărut în tribune la Cupa Mondială 2026
Cu ce se ocupă și cum arată sora lui Haaland Sursa foto: Profimedia
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Erling Haaland a reușit de-a lungul timpului să impresioneze prin calitățile sale fotbalistice. Este destul de discret în ceea ce privește viața sa privată și familia, astfel că puțini știu că are și o soră mai mică. În timp ce el a devenit celebru, tânăra a cucerit internetul în ultimele zile, dar nu mulți știu cu ce se ocupă, de fapt.

Erling Haaland este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din ultimul timp. În vârstă de 25 de ani, a făcut senzație la Cupa Mondială cu echipa Norvegiei, pe care a reprezentat-o. Acesta se concentrează pe cariera sa și pe stilul său de viață, astfel că este foarte discret în legătură cu familia sa. Gabrielle, sora sa mai mică, a atras toate privirile și a devenit virală în mediul online. Mulți spun că este varianta feminină a fotbalistului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată și cu ce se ocupă sora lui Haaland

Gabrielle Haaland a atras atenția imediat în rândul internauților. Aceasta a postat o imagine pe rețelele de socializare în care era alături de fratele său. Utilizatorii nu au putut să treacă peste faptul că cei doi seamănă izbitor, astfel că mulți au spus mai în glumă, mai în serios că este varianta feminină a lui Erling Haaland.

Chiar dacă fotbalistul este cunoscut în toată lumea pentru succesul pe care îl are, ceilalți membri ai familiei au preferat să stea departe de luminile reflectoarelor. Potrivit mai multor publicații, Gabrielle are o carieră impresionantă în domeniul medical și a ales să se concentreze pe profesia ei.

Cu ce se ocupă și cum arată sora lui Haaland Sursa foto: social media
Cu ce se ocupă și cum arată sora lui Haaland Sursa foto: social media

Mama lui Erling Haaland, fostă sportivă de performanță

Nu doar fotbalistul este sportiv. Mama sa, Gry Marita Braut, a fost una dintre cele mai apreciate sportive ale Norvegiei din perioada anilor ’90. Aceasta a concurat la probe de heptatlon și a câștigat titlul național. În urmă cu ceva timp, fotbalistul a declarat că viteza și calitățile sale atletice se datorează mamei sale. Fratele mai mare al lui Erling a ales și el să stea departe de celebritate. Astor Braut Haaland s-a concentrat pe domeniul afacerilor și al finanțelor. Deși sunt discreți, au fost văzuți în repetate rânduri pe stadion în timp ce îl susțineau pe jucător.

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