Motivul real pentru care Ian a vrut să se împace cu Azteca, după 5 ani în care nu și-au mai vorbit: „Între noi a fost lipsă de comunicare”

Ian și Azteca au fost cei mai așteptați artiști români de la Beach, Please 2026! După ce timp de cinci ani nu și-au vorbit, cei doi s-au împăcat, iar fanii au fost în extaz să îi vadă pe ambii pe aceeași scenă în formula de altădată. Și, dacă până acum nu s-au știut cu exactitate motivele separării lor, trapperul dezvăluie ce s-a întâmplat în trecut, dar și cine a făcut primul pas pentru a îngropa securea războiului. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ian vorbește despre ce i-a spus lui Azteca înainte cu cinci minute de a urca pe scenă, dar interviul atinge și subiecte mai sensibile, precum cea mai neagră perioadă din viața lui Ian. Cum a ajuns în comă, dar și cine îi salvează sufletul, aflăm de la el.

Ian a făcut show pe scena Beach, Please! 2026 alături de Azteca, formula pe care fanii o așteptau de cinci ani. Cu emoțiile aferente, trapperul a vorbit despre împăcarea momentului, dar și cât de mult l-a maturizat perioada plină de încercări din ultimii ani. A lăsat impulsivitatea deoparte, iar acum prețuiește și mai mult oamenii care intră în viața lui, mai ales că ne dezvăluie că acest lucru este destul de difcil. Ian susține că este destul de sceptic în privința oamenilor, dar atunci când reușești să depășești bariera și să pătrunzi în viața lui, este un om dedicat 100%. Dacă acum face vreo domnișoară parte din viața lui, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat, aflăm de la el.

Ian, despre împăcarea anului: „M-am îmbătat într-o noapte și l-am sunat”

CANCAN.RO: De ce intri tu atât de des în gura presei?

Ian: Eu mereu am fost genul căruia îi place să își trăiască viața cum îi vine în cap. Nu vreau să mă schimb pentru nimeni sau să mă abțin de la a face ceva

CANCAN.RO: Te cenzurezi când vrei să spui ceva sau spui direct în față?

Ian: Acum că am mai crescut, mă cenzurez. Eu nu m-aș cenzura, dar ce se întâmplă aici și ce vede lumea în online poate fi interpretat altfel. Eu pot să spun ceva aici și să fie interpretat ca exemplu prost.

CANCAN.RO: Când a fost ultima dată când te-ai cenzurat?

Ian: Nu știu când m-am cenzurat, probabil pe scenă când îmi vine să zic o grămadă de prostii.

CANCAN.RO: Ai văzut ce se întâmplă cu diverși cântăreți că s-au internat la Obregia?

Ian: Cine? Fulgy? El probabil are o problemă serioasă asta, tind să cred că are o problemă mentală

CANCAN.RO: Ai avut și tu perioada ta neagră? Cum ai depășit-o?

Ian: Am intrat în comă de la substanțe interzise șase luni a trebuit să urmez un tratament și nu aveam voie nici să beau cafea că eram neurostimulant. M-am gândit că nu are sens. Mi s-a luat, am 30 de ani.

CANCAN.RO: Cum arată o zi de a ta?

Ian: Dacă am concerte, e cam haos. Dacă nu am concerte, sunt super chill, cum mă trezesc îmi pun telefonul deoparte și ies la soare să-mi iau vitamina D, mă bag în piscină cu câinele meu. Încerc să trăiesc cât mai puțin stresat.

CANCAN.RO: Hai să vorbim despre mare împăcare care a avut loc între voi (n.r. el și Azteca). Cum a fost?

Ian: Între noi a fost lipsă de comunicare. Eu postam pe net că vreau să mă împac cu el, iar el credea că o fac pentru hype, pentru a atrage atenția. M-am îmbătat într-o noapte și l-am sunat pe Amuly. I-am zis, hai să ne vedem să vorbim. Avem 30 de ani, sunt ultimii noștri 10 ani în care ne putem distra, putem face și bani, și muzică frumoasă. Amuly l-a sunat pe Edi (n.r. Azteca) și asta a fost, ne-am văzut toți și am vorbit. A fost de parcă nu se întâmplase nimic. Noi oricum ne certaserăm de la niște prostii.

CANCAN.RO: De la ce v-ați certat?

Ian: Erau niște insecurități între noi. De abia dădusem de mulți bani făcuți de noi, am ajuns de jos, sus repede. Succesul ne-a luat prin surprindere și nu am știut să-l manageriem. El a știut mai bine decât mine să-l managerieze, a fost mai matur decât mine. Eu eram foarte impulsiv, cum mi se părea ceva ciudat, chiar dacă uneori era doar paranoia din partea mea, tindeam să alung oamenii din viața mea. Era mecanismul meu de apărare. Din cauza asta am făcut prostii și m-am îndepărtat de multă lume.

CANCAN.RO: Cât ai stat certat cu el?

Ian: Am stat aproape cinci ani certați. Înainte de a urca pe scenă l-am întrebat dacă are emoții. Mi-a zis că Da, eu i-am răspuns că și eu am emoții. Eu am făcut pasul acesta pentru că nu vreau să am regrete și cu ei am fost prieten și eu le-am greșit. Asta a fost ultima mea pată de pe suflet.

CANCAN.RO: Publicul cum a fost?

Ian: Ne-au primit super smecher, suntem recunoscători și oricum scoatem album și facem turneu.

Cât de dificil este să ajungi la inima trapperului: „Nu permit nimănui să ajungă acolo”

CANCAN.RO: Cum stai cu iubirea?

Ian: Așa și așa, cum poate să stea un artist. Eu sunt și băiat de casă, dar sunt și artist. Îmi e greu pe planul acesta, nu vorbesc despre înșelat. Am niște traume din copilărie legate de cicăleala asta continuă. Nu suport să-mi zică cineva că greșesc, asta e mecanismul meu de apărare, nu-mi convine ceva, plec. Dacă te las în viața mea, te las 100%, dar multe persoane se joacă cu asta. Când lași pe cineva așa deschis în viața ta are o putere asupra ta și te poate aduce în niște stări în care nu sunt ok. Din acest motiv nu mai permit nimănui să ajungă acolo. Am un câine pe care îl iubesc.

CANCAN.RO: Cum a fost copilăria ta, că tot ai adus vorba?

Ian: Frumoasă, nu a fost grea. Nu am fost bogați, mama muncea mult, nu avea timp de mine, cu tata nu mă înțeleg și nu m-am înțeles niciodată. Eram eu cu bunica și copilăream în Berceni. Am prins ultimii ani de copilărie frumoasă, știi.

CITEȘTE ȘI: „WE BACK”. Ian și Azteca au făcut anunțul pe care fanii îl așteptau de mult

ACCESEAZĂ ȘI: Ce mesaje deocheate i-a trimis Mihai Trăistariu lui Ian! Trapperul a făcut totul public: „Să vedeți adevărata față a lui”