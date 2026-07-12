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Familia Regală se mărește! Prințesa e însărcinată din nou

De: Denisa Crăciun 12/07/2026 | 20:38
Familia Regală se mărește! Prințesa e însărcinată din nou
Familia regală se mărește/ sursa foto: Instagram
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Familia Regală a Iordaniei are motive de sărbătoare. Prințesa este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Anunțul a fost făcut public prin intermediul unui mesaj emoționant în mediul online de regină.

Prințesa Iman și soțul ei Jameel Thermiotis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au o fiică, iar acum familia regală din Iordania se mărește. Regina Rania a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare, prin care spunea cu bucurie că se simte binecuvântată cu o astfel de minune. Imaginea publicată a adunat rapid reacții și a cucerit urmăritorii familiei regale.

Familia Regală se mărește

Regina Rania, în vârstă de 55 de ani, a împărtășit vestea cu entuziasm și în rândul internauților. Ea a postat o imagine în care apar fiica ei, prințesa Iman, soțul ei și fiica lor. Mai mult decât atât, alături de fotografia care a făcut înconjurul lumii a scris și un mesaj emoționant prin care îi felicită pe cei doi. Regina se declară o bunică împlinită.

O nouă bucurie este pe drum… Felicitări lui Iman, Jameel și iubitei mele Amina, care va deveni soră mai mare. Clubul nepoților se mărește și nu am putea fi mai fericiți pentru Iman, Jameel și viitorul membru al familiei, a scris Regina Rania a Iordaniei în mediul online.

 

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Prințesa Iman are 29 de ani și este al doilea copil din cei patru copii ai regelui Abdullah al II-lea și ai reginei Rania. În anul 2023, aceasta s-a căsătorit cu Jameel Thermiotis, un om de afaceri născut în Venezuela. Ceremonia a avut loc la Amman. În luna februarie 2025, au devenit părinți pentru prima dată, atunci când s-a născut fiica lor Amina. Acum, cei doi așteaptă cu bucurie să aducă pe nume un băiețel sau fetiță, sexul nefiind momentan dezvăluit.

Iman este una dintre cele mai discrete prințese. Aceasta nu este activă pe rețelele de socializare, astfel că și prima sarcină a fost anunțată tot de mama sa, regina Rania. Familia Regală mai are nepoți, primul născut fiind în anul 2024, tot o fetiță cu același nume, Iman. Părinții fetiței sunt prințul moștenitor Hussein și soția sa, prințesa Rajwa.

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