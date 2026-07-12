Povestea lui Laurențiu, elevul care a învățat singur și a obținut 9,60 la Matematică: ”Fără muncă nu se poate”

După afișarea rezultatelor la examenul de Bacalaureat 2026, Laurențiu a avut toate motivele să fie fericit. Tânărul, aflat în grija DGASPC Giurgiu, a obținut media 8,53, un rezultat care reflectă munca și efortul depus în ultimele luni de pregătire. Acesta își dorește să urmeze o facultate și are multe speranțe pentru un viitor strălucit.

Absolvent al Colegiului Național „Ion Maiorescu” din Giurgiu, la profilul Științele Naturii, Laurențiu a obținut rezultate bune la examenul de Bacalaureat. Cea mai mare notă a fost la Matematică, unde a primit 9,60, urmată de 9,30 la Biologie și 6,70 la Limba și literatura română. Tânărul spune că succesul nu s-a datorat unui secret sau unei metode speciale de învățare, ci muncii constante și disciplinei.

Laurențiu a învățat singur pentru Bacalaureat

În perioada de dinaintea examenului, rutina lui era bine stabilită. Își începea ziua cu antrenamente fizice, iar apoi își dedica aproape tot timpul studiului, învățând până seara târziu. Pregătirea intensă continuă și acum, deoarece urmează examenele de admitere pentru cariera militară, domeniu în care își dorește să activeze. Dacă nu va ajunge la Academia din Sibiu, ia în calcul și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, unde s-ar putea pregăti pentru a deveni profesor de sport sau preparator fizic al cadrelor militare.

„Singura metodă pe care am folosit-o ca să reuşesc la bacalaureat cu media aceasta, de 8,53, e munca, fără muncă nu se poate! Nu ştiu să vă pun câte ore pe zi învăţam, dar, în ultima perioadă, după ce am terminat liceul şi s-a încheiat anul şcolar, în fiecare zi învăţam, cu asta mă ocupam cam toată ziua! Mergeam la un antrenament dimineaţa după care mă apucam şi învăţam până seara târziu”, spune Laurențiu. pentru edupedu.ro.

Laurențiu se află în grija DGASPC Giurgiu din anul 2015 și locuiește în prezent într-un apartament social împreună cu alți trei tineri care se pregătesc să părăsească sistemul de protecție. Deși copilăria sa nu a fost lipsită de greutăți, a rămas apropiat de mama lui, care l-a sprijinit mereu în limita posibilităților. Tânărul a ajuns în sistem deoarece aceasta nu dispunea de o locuință stabilă și nu avea resursele necesare pentru a-l crește.

Hotărârea de a-și schimba destinul a apărut încă din clasa a VI-a, în timpul pandemiei, când a înțeles că educația este cea mai sigură cale către un viitor mai bun. Drumul nu a fost ușor. În perioada în care locuia într-o căsuță de tip familial, zgomotul și lipsa unui spațiu liniștit îl obligau să învețe până târziu în noapte, uneori fiind mutat într-o cameră separată pentru a se putea concentra.

Pentru rezultatele sale școlare, Laurențiu va primi și o recompensă din partea DGASPC Giurgiu, instituție care încurajează performanța prin premii și sprijin educațional. Tânărul intenționează să folosească banii pentru o vacanță la Istanbul, iar pe termen lung visează să își construiască o carieră în domeniul militar, să locuiască în București și să își întemeieze propria familie.

CITEȘTE ȘI: Caz bizar în Constanța | Doar 18 elevi de la Liceul „Regele Carol I” din Ostrov s-au prezentat la BAC. Câți au promovat

Surpriză pentru un elev din Sibiu cu nota 5,20 la limba maternă. Ce notă a primit după ce a făcut contestație la Evaluarea Națională