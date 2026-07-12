Un elev din Vrancea a luat 8,55 la Limba română. Ce notă a obținut după ce a făcut contestație

Rezultatele finale de la examenul de Bacalaureat au fost afișate. În urmă cu ceva timp, elevii care au depus contestații la probele la care au fost nemulțumiți de nota primită au aflat cum s-au modificat notele. Un elev din Vrancea a avut parte de o surpriză plăcută.

Bacalaureatul 2026 s-a încheiat. Părinții, profesorii și elevii au trecut prin emoții intense, însă acum răsuflă ușurați. Cei care nu au fost mulțumiți de nota obținută la una sau mai multe probe au avut posibilitatea să depună contestație. Printre ei se numără și un elev din Vrancea care inițial a primit nota 8,55 la Limba română. Acesta bănuia că se descurcase mai bine, iar după contestație punctajul său a crescut.

Un elev din Vrancea a luat nota 10 la BAC, după contestație

Este vorba despre un absolvent al Colegiului Național „Unirea” din Focșani. Acesta a absolvit specializarea Științe Sociale, iar la Limba română a obținut inițial nota 8,55. După afișarea rezultatelor finale pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, nota s-a majorat cu 1,45 puncte, ceea ce înseamnă că a primit nota 10.

Nu este singurul caz în care după depunerea contestațiilor elevii primesc note mai mari. În acest an, potrivit datelor anunțate de Ministerul Educației și citate de Edu.ro, au fost depuse nici mai mult, nici mai puțin de 55.454 de contestații. A fost înregistrat un record absolut și asta pentru că a fost cel mai mare număr din ultimii cinci ani. De asemenea, în urma reevaluărilor, 53.381 de lucrări, adică un procent de 96,6%, au primit note diferite față de cele inițiale.

La ce materie s-au depus cele mai multe contestații

În acest an, cele mai multe contestații s-au depus la proba de la Limba și literatura română. Conform datelor publicate, s-au înregistrat 21.901 de cereri de reevaluare. Cazul tânărului din Vrancea și al altor elevi scoate la iveală o dezbatere amplă în care se discută despre diferențele dintre prima evaluare și cea de-a doua.

Ministrul Educației a venit și de această dată cu un mesaj important. El spune că rata de promovare a crescut la 76,9%, față de 74,8% cât era inițial, înainte de contestații.

Rezultate finale BAC: ~ ora 17.Trenul promovării și-a crescut viteza la 76,9, a scris ministrul Educației, Mihai Dimian pe Facebook.

VEZI ȘI: Povestea lui Laurențiu, elevul care a învățat singur și a obținut 9,60 la Matematică: ”Fără muncă nu se poate”

Caz rarisim la Evaluarea Națională 2026. Simțindu-se nedreptățit că a luat 3.00 la română și 2.00 la matematică, un elev de la Școala „Petrache Poenaru” din București a făcut contestație la ambele materii. Ce note a primit după