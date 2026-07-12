Vichi Răileanu, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Adrian Ștefănescu: ”Aș mai face nunta asta de încă 10 ori”

Vichi Răileanu trăiește unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Aceasta s-a căsătorit religios cu soțul ei, Adrian Ștefănescu. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, iar ea a marcat evenimentul cu un mesaj emoționant în mediul online.

Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din țara noastră. Anul trecut au spus „DA” la starea civilă, iar acum și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Nunta a fost una ca în basme, având invitați care mai de care, ținute impresionante și zâmbete largi. Actrița a împărtășit totul cu fanii ei, astfel că a scris câteva rânduri pe pagina sa de socializare.

Primele declarații ale actriței Vichi Răileanu după nuntă

Vizibil emoționată, dar fericită totodată, Vichi a scris un mesaj în mediul online, prin care a ținut să mulțumească tuturor celor prezenți în cea mai importantă zi din viața ei. Ea a explicat că ar repeta experiența, exact așa cum a fost: cu ploaie, oamenii dragi alături și sufletele pline.

Aș mai face nunta asta de încă zece ori. A fost o nuntă mică, într-o biserică mică (poate cea mai frumoasă biserică din România), în curte la mama, cu cei mai dragi oameni ai noștri, pe vibe-ul nostru, cu ploaie, cu cer superb, cu curcubeu, cu tot ce a putut fi mai frumos. Guys, nu promitem că nu vă mai invităm la una peste câțiva ani în exact aceeași formulă. Vă iubim! Și vă mulțumim că ați fost cu noi, a scris Vichi Răileanu pe Instagram.

Actrița și soțul ei s-au cunoscut într-un mod neașteptat: pe o simplă aplicație. După mai multe discuții și-au dat seama că nu mai pot trăi unul fără celălalt, așa că au rămas nedespărțiți. Relația lor a evoluat rapid, iar vedeta a fost cerută în căsătorie la Paris. Nunta a avut loc în natură, într-un cadru restrâns, dar cu un decor parcă desprins din povești. Ținutele lor au ieșit în evidență, însă Vichi a strălucit în rochia lungă pe care a purtat-o. Ea a optat pentru o rochie mulată din dantelă. De asemenea, în biserică a avut o altă ținută, la fel de spectaculoasă.

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