Vedeta de la ProTV revine pe micile ecrane, după o pauză de 4 ani! Ce surpriză le-a pregătit fanilor: „Foarte curând…”

Victoria Răileanu a reușit să îmbine armonios viața de familie cu cariera. Vedeta a devenit, pentru a doua oară, mamă în iunie anul trecut, însă a fost activă atât în timpul sarcinii, cât și după naștere. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița ne-a mărturisit cum a reușit să-și recapete formele de dinainte de naștere, cine o ajută cu copiii, dar a dat și vestea că revine pe micul ecran, într-un nou serial, după o pauză de 4 ani de când a jucat în “Vlad”.

Victoria Răileanu a fost prezentă, zilele trecute, la Gala Premiilor Gopo, eveniment dedicat cinematografiei românești, care a avut loc la Teatrul Național din București. Actrița a fost admirată pentru silueta impecabilă, pusă în evidență de rochia elegantă, cambrată, pentru care a optat.

Victoria Răileanu: “Sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere”

CANCAN.RO: Ai ales o rochie foarte frumoasă pentru o seară specială și îți pune în evidență silueta de invidiat. Așa arătă Victoria Răileanu după cea de-a doua sarcină.

Victoria Răileanu: Mulțumesc, mă emoționez.

CANCAN.RO: Cât la sută este moștenire genetică, cât la sută voință și sport ca să arăți așa?

Victoria Răileanu: Cred că mai mult este moștenire genetică, pentru că în ultima vreme, într-adevăr, nu am avut timp de sport. Îmi place foarte mult să fac mișcare, dar nu am avut timp în ultimele luni bune. Și cred că mai mult ține de gene, pentru că sunt norocoasă din punctul ăsta de vedere. Mănânc sănătos, sunt destul de activă, dar nu știu cât de mult contează asta față de genele pe care le-am primit prin naștere.

Victoria Răileanu: “Sunt un pic mai slabă acum decât eram înainte”

CANCAN.RO: Câte kilograme ai avut în sarcină?

Victoria Răileanu: În sarcina asta cred că 14 am luat în plus. Și cu Carol am avut 11, asta știu sigur.

CANCAN.RO: Și în prezent câte kilograme ei?

Victoria Răileanu: Nu știu, că nu m-am cântărit de foarte mult timp. Intru în toate hainele dinainte. Multe îmi sunt chiar largi, pentru că sunt un pic mai slabă acum decât eram înainte, ceea ce eu îmi doresc de obicei.

CANCAN.RO: Care sunt provocările cu bebelușa?

Victoria Răileanu: Nu avem nicio provocare cu bebelușa, este totul absolut minunat. Provocările sunt să fim noi cât mai implicați pentru ea și să reușim să ne bucurăm 100% de ea și de fiecare perioadă prin care trece. Altfel, n-am avut niciun moment greu până acum. Doamne, ajută să fie așa și de acum înainte. Au fost pur și simplu lapte și miere cele zece luni jumate cu ea, de când o avem pe ea.

CANCAN.RO: Implicați și bunicii să vă ajute atunci când ai filmări?

Victoria Răileanu: Noi avem bonă, dar sunt și bunicii implicați. Sunt la distanță, bunicii din partea soțului sunt la Buzău, sunt mai aproape. Mama mea este undeva pe lângă Hunedoara, dar vin atunci când avem nevoie. Sunt implicați.

Victoria Răileanu: “Pe micile ecrane da, urmează foarte curând”

CANCAN.RO: Ești nominalizată sau dai un premiu?

Victoria Răileanu: Nu sunt nominalizată, nu dau un premiu. Am niște treaba aici, dar nu spun ce. Dar fac parte dintr-un film care este nominalizat de foarte multe ori. “Anul nou care n-a fost” are foarte multe nominalizări și îmi doresc pentru Bogdan, pentru toți oamenii din echipă să câștige filmul cât mai multe premii, pentru că merită. E un film foarte frumos.

CANCAN.RO: Pe tine te vom vedea pe marele, pe micul ecran? În ce proiecte ești implicată?

Victoria Răileanu: Pe marele ecran urmează o premieră, nu știu să vă spun când, pentru că încă nu știm noi când va fi premiera. E un film pe care l-am făcut anul trecut. Și pe micile ecrane da, urmează foarte curând, dar nici despre asta nu pot să vă spun pentru că este surpriză, n-am voie să vorbesc.

CANCAN.RO: Dar e vorba de un serial?

Victoria Răileanu: Da.

