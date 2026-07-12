Cea mai mare cameră digitală din lume începe să fotografieze Universul! Urmează un proiect amplu care va dura 10 ani

Cel mai mare aparat foto digital construit vreodată a intrat oficial în funcțiune. Observatorul Vera C. Rubin, amplasat pe un vârf de munte din Chile, a început un amplu proiect de cartografiere a cerului care va dura un deceniu și care ar putea schimba modul în care înțelegem Universul, materia întunecată și energia întunecată.

Miliarde de stele și galaxii vor fi fotografiate

Observatorul Vera C. Rubin a început oficial studiul astronomic de zece ani al cerului sudic, folosind cea mai mare cameră digitală construită vreodată.

În următorul deceniu, telescopul va fotografia cerul în fiecare noapte, realizând sute de imagini de înaltă rezoluție. Cercetătorii speră astfel să obțină cea mai detaliată hartă realizată până acum a Universului.

Proiectul va permite cartografierea a miliarde de stele din Calea Lactee și a altor miliarde de galaxii aflate la distanțe uriașe.

Sistemul fotografiază rapid aceleași regiuni ale cerului de mai multe ori, ceea ce le va permite astronomilor să descopere obiecte extrem de slab vizibile, imposibil de detectat până acum.

„Vom vedea un număr foarte mare de oameni de știință din întreaga lume lucrând cu aceste date și studiind Universul într-un mod în care nu au mai putut-o face până acum”, a declarat Phil Marshall, director adjunct pentru operațiuni al observatorului.

Primele imagini au impresionat comunitatea științifică

Observatorul a publicat primele imagini încă de anul trecut, inclusiv fotografii spectaculoase ale nebuloaselor Trifid și Lagoon, aflate la mii de ani-lumină de Pământ. Un an-lumină reprezintă aproximativ 9,7 trilioane de kilometri.

De atunci, cercetătorii au calibrat și perfecționat echipamentele pentru ca acestea să atingă nivelul de precizie necesar proiectului științific care va dura zece ani. Imaginile obținute îi vor ajuta pe astronomi să înțeleagă mai bine modul în care galaxiile s-au format, au evoluat și s-au grupat de-a lungul miliardelor de ani, oferind indicii importante despre istoria Universului.

Misiunea ar putea dezvălui secretele materiei întunecate

Observatorul este finanțat de National Science Foundation și Departamentul Energiei din Statele Unite și poartă numele astronomei Vera Rubin. Aceasta a fost prima cercetătoare care a adus dovezi solide privind existența materiei întunecate, substanța misterioasă despre care se crede că reprezintă cea mai mare parte a materiei din Univers, dar care nu poate fi observată în mod direct.

Oamenii de știință speră că noul proiect va oferi informații esențiale atât despre materia întunecată, cât și despre energia întunecată, o altă forță misterioasă despre care se crede că influențează expansiunea accelerată a Universului.

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