Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate la ani-lumină de Pământ

Astronomii au obținut cele mai puternice dovezi de până acum că unele planete aflate în afara Sistemului Solar au câmpuri magnetice, similare cu cel al Pământului. Descoperirea, realizată pe baza observațiilor efectuate cu telescoape din Chile și Hawaii, ar putea schimba modul în care cercetătorii înțeleg evoluția planetelor și condițiile necesare pentru apariția vieții.

Cercetătorii au analizat șapte exoplanete uriașe

Studiul, publicat în revista Nature Astronomy, s-a concentrat asupra a șapte exoplanete gazoase de dimensiuni mari, extrem de fierbinți, aflate la sute de ani-lumină de Pământ.

Aceste lumi, cunoscute sub numele de „Jupiteri fierbinți”, au dimensiuni și compoziții asemănătoare cu cele ale planetei Jupiter, însă orbitează foarte aproape de stelele lor. Din acest motiv, o parte a planetei este permanent orientată către stea și atinge temperaturi extreme, în timp ce cealaltă parte rămâne într-o întunecime și un frig constante.

Planetele analizate au mase cuprinse între cea a lui Jupiter și de peste trei ori mai mari decât cea a gigantului gazos din Sistemul Solar.

Vânturile nu se comportau așa cum se așteptau astronomii

Pe aceste exoplanete suflă vânturi extrem de puternice, care transportă căldura de pe partea luminată către cea întunecată. În unele cazuri, viteza acestora ajunge la aproximativ 25.000 de kilometri pe oră, mult peste valorile observate pe Jupiter.

Totuși, cercetătorii au observat ceva neașteptat. Julia Seidel, astronom la Laboratorul Lagrange al Observatorului Côte d’Azur din Franța și autoarea principală a studiului, a explicat:

„Ne-am fi așteptat ca planetele mai fierbinți să aibă vânturi mai puternice. Cu cât introduci mai multă energie într-un sistem, cu atât atmosfera ar trebui să devină mai violentă. Însă noi observăm exact contrariul”

Potrivit acesteia, cele mai fierbinți planete prezentau cele mai slabe vânturi atmosferice.

„Este foarte ciudat față de ceea ce știm despre comportamentul atmosferelor. Asta înseamnă că energia primită de la stea trebuie disipată într-un alt mod”

Câmpurile magnetice par să fie explicația

Echipa de cercetare consideră că singura explicație plauzibilă este existența unor câmpuri magnetice puternice care interacționează cu particulele încărcate electric din atmosferă și încetinesc circulația aerului. Julia Seidel a mai explicat:

„Singura posibilitate de a frâna atmosfera atât de rapid este câmpul magnetic și interacțiunea sa cu particulele încărcate aflate în mișcare”

Deși astronomii bănuiau de mult timp că exoplanetele ar putea avea câmpuri magnetice, până acum nu au existat dovezi suficient de convingătoare. Cercetătoarea a mai explicat:

„Nu analizăm o singură exoplanetă, ci un întreg grup și observăm apariția unui model clar”

De ce sunt importante câmpurile magnetice

Un câmp magnetic este o forță invizibilă generată de mișcarea materialelor conductoare din interiorul unei planete, combinată cu rotația acesteia.

În Sistemul Solar, șase dintre cele opt planete, Pământul, Mercur, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, au câmpuri magnetice globale. Venus și Marte sunt excepțiile.

Jupiter deține cel mai puternic câmp magnetic planetar din Sistemul Solar, iar cercetătorii estimează că exoplanetele analizate au câmpuri magnetice mai mici decât cel al lui Jupiter, dar comparabile cu cele întâlnite la alte planete.

Legătura cu posibilitatea existenței vieții

Niciuna dintre cele șapte exoplanete studiate nu este considerată potrivită pentru viață, însă descoperirea are implicații importante pentru căutarea unor lumi locuibile.

Câmpurile magnetice joacă un rol esențial în protejarea atmosferei unei planete pe termen lung. Fără ele, vânturile stelare și radiațiile pot eroda treptat atmosfera.

Marte este un exemplu relevant. Planeta Roșie a avut cândva un câmp magnetic, însă l-a pierdut cu miliarde de ani în urmă, după răcirea interiorului său. În prezent are o atmosferă foarte subțire și condiții ostile vieții.

„Există o concepție greșită potrivit căreia câmpurile magnetice determină direct dacă o planetă este locuibilă. În realitate, ele influențează modul în care o planetă evoluează de-a lungul timpului”, a explicat Bibiana Prinoth, astronom la Observatorul European Austral și coautoare a studiului.

Potrivit acesteia, viața așa cum o cunoaștem depinde de existența unei atmosfere stabile. Cercetătoarea a explicat:

„Atmosfera ajută la menținerea presiunii la suprafață, reglează temperatura și, în cazul Pământului, permite existența apei lichide”

Un pas important în explorarea altor lumi

Noua descoperire oferă una dintre cele mai solide dovezi că procesele care au modelat planetele din Sistemul Solar sunt prezente și în alte sisteme stelare.

Pentru astronomi, identificarea câmpurilor magnetice pe exoplanete reprezintă un pas important în înțelegerea modului în care se formează, evoluează și, eventual, devin locuibile alte lumi din Univers.

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