„Disclosure Day” uimește planeta: Spielberg spune ca nu e doar fictiune. Regizorul declară că filmul oferă răspunsuri

Potrivit USA Today, regizorul Steven Spielberg a declarat că noul său film „Disclosure Day”, centrat pe existența extratereștrilor, este inspirat mai mult din realitate decât din ficțiune.

Regizorul Steven Spielberg a confirmat că extratereștrii reprezintă tema principală a viitorului său film „Disclosure Day”, prezentând imagini noi în cadrul evenimentului CinemaCon din Las Vegas, pe 15 aprilie.

„Am fost curios încă din copilărie despre ce se întâmplă pe cerul nopții”, a declarat cineastul, explicând că posibilitatea existenței vieții extraterestre continuă să îi stimuleze creativitatea.

Spielberg revine la tema extratereștrilor

Filmul urmărește povestea unui personaj interpretat de Josh O’Connor, care încearcă să dezvăluie existența extratereștrilor. Alături de el apar Emily Blunt și Colman Domingo, ale căror personaje par să fie influențate sau chiar controlate de entități extraterestre.

În același timp, Colin Firth joacă rolul unui lider al unei organizații guvernamentale secrete, care are sarcina să ascundă adevărul despre existența vieții extraterestre.

Spielberg a subliniat că filmul său nu este ca orice altă poveste SF, ci se apropie de realitate. El a făcut referire la un raport publicat de ziarul The New York Times, în 2017, despre existența unui program guvernamental american care investiga fenomene aeriene neidentificate.

Acest raport i-a reaprins interesul pentru subiecte pe care le-a abordat și în filmele sale celebre, precum „E.T.” sau „Întâlnire de gradul trei”.

„Disclosure Day” ridică semne de întrebare

Regizorul, multiplu premiat cu Oscar, a declarat că „Disclosure Day” va oferi răspunsuri, dar va genera și noi întrebări pentru public.

„Cred cu adevărat că acest film va răspunde unor întrebări și, în același timp, vă va face să puneți și mai multe”, a spus el.

Spielberg a menționat că a fost extrem de atent în privința finalului filmului, evitând să dezvăluie prea multe detalii pentru a nu strica surprizele, mai ales în contextul în care publicul tânăr analizează atent materialele de promovare.

„Tot ce vă trebuie pentru această călătorie este o centură de siguranță”, a adăugat regizorul.

Recunoaștere și viziune pentru viitorul cinematografiei

În cadrul evenimentului, Spielberg a primit premiul „America 250” din partea Motion Picture Association, fiind elogiat pentru impactul său asupra industriei cinematografice. În discursul său, el a rememorat începuturile carierei sale și a subliniat importanța experienței cinematografice în sălile de cinema.

Totodată, regizorul a avertizat industria să nu se bazeze excesiv pe francize și proprietăți intelectuale deja cunoscute, sugerând că acest lucru ar putea limita creativitatea pe termen lung.

„Dacă vom continua să producem doar conținut bazat pe branduri existente, vom rămâne fără energie în curând”, a concluzionat Spielberg.

CITEȘTE ȘI: Cercetătorii avertizează: extratereștrii ar avea o putere pe care nu o putem înțelege sau combate

Obama vorbește despre „realitatea extratereștrilor”, Trump promite desecretizarea dosarelor OZN. Adevărul despre viața în spațiu