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Cazul morții lui Adrian Kreiner a luat o turnură neașteptată. Ce i-ar fi făcut Adriana Viliginschi fiicei afaceristului, timp de 3 luni

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 13:34
Cazul morții lui Adrian Kreiner a luat o turnură neașteptată. Ce i-ar fi făcut Adriana Viliginschi fiicei afaceristului, timp de 3 luni
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Procesul privind uciderea cu bestialitate a omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner a luat o turnură neașteptată. Fiica regretatului milionar a rupt tăcerea și a lansat un atac devastator la adresa Adrianei Viliginschi, femeia care i-a fost parteneră de viață tatălui ei.

Tânăra a cutremurat completul de judecată atunci când a dezvăluit că, imediat după atacul din vilă, ar fi primit în mod repetat, timp de 3 luni, medicamente cu efect sedativ puternic, eliberate complet fără rețetă. Totul s-ar fi petrecut în timpul unor scandaluri monstruoase și tensiuni de familie legate de moștenire și de dosarul penal. Ba mai mult, Adriana Viliginschi ar fi încercat să o izoleze cât mai mult de alți oameni și ar fi avut „constant o stare de paranoia”.

Cazul morții afaceristului Adrian Kreiner

Deși figurează ca parte vătămată în acest dosar penal, Adriana Viliginschi n-a venit în sala de judecată pentru a nu da ochii cu fiica fostului ei iubit. Femeia este prinsă și într-un alt proces extrem de încâlcit pe rolul instanțelor din Sibiu.

Dincolo de scandalul pastilelor din familie, în sala de judecată se duce o bătălie pe viață și pe moarte între avocați și procurori pe marginea expertizei medico-legale. Întreaga atmosferă a fost una extrem de încărcată, toate părțile implicate, de la inculpați și avocați până la medicul legist și procurorul de caz, asistând la un schimb dur de replici pe marginea modului în care s-a stins din viață Adrian Kreiner.

Adrian Kreiner a fost ucis . Sursa foto: Facebook

Cronologia nopții de groază

Apărarea încearcă din răsputeri să speculeze concluziile legistului pentru a-i scăpa pe inculpați sau pentru a le reduce pedepsele. Aceștia invocă faptul că asfixierea mecanică și instalarea hipoxiei cerebrale necesită cel puțin 5 minute, susținând că există contradicții majore între timpul necesar producerii leziunilor fatale și intervalul de timp reținut oficial de către anchetatori în dosar.

  • Cronologia nopții de groază: Monștrii au pătruns în locuința lui Adrian Kreiner în jurul orei 02:36.
  • Apelul salvator la 112: La ora 02:58, fiica afaceristului a sunat disperată la numărul de urgență pentru a cere ajutor.
  • Fuga suspecților: Datele arată că doar două minute mai târziu, în jurul orei 03:00, asasinii au părăsit imobilul în grabă.

Toate aceste elemente continuă să fie analizate de instanța de judecată, care urmează să stabilească cu exactitate în ce măsură probele administrate susțin acuzațiile aduse celor aflați în boxa acuzaților. Magistrații au stabilit ca următoarea ședință de judecată să aibă loc pe 2 iulie 2026, dată până la care va continua administrarea probelor și se vor analiza solicitările formulate de toate părțile implicate.

VEZI ȘI: Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului ei: ”Lumea spunea, dar eu nu credeam”

Se complică dosarul Kreiner! Cine este bărbatul care a dat „pontul” pentru asasinarea afaceristului. A fost condamnat anterior pentru escrocherii de peste 1 milion de euro

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