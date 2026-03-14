Se complică dosarul Kreiner! Cine este bărbatul care a dat „pontul” pentru asasinarea afaceristului. A fost condamnat anterior pentru escrocherii de peste 1 milion de euro

După mai multe audieri în fața judecătorilor în dosarul uciderii afaceristului Kreiner, ies la iveală detalii care par desprinse dintr-un thriller. Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei bărbați trimiși în judecată pentru asasinarea lui, a dezvăluit că deținea un „pont” despre 2 – 3 milioane de euro aflate în casa omului de afaceri, bani legați de un anume Adrian Cherciu, aflat acum în Bali, potrivit unor surse. CANCAN.RO a aflat detalii incendiare despre acest personaj care, la prima vedere, părea doar un angajat simplu la o casă de amanet din Sibiu. Patronii firmei susțin că nu a deținut funcții de conducere sau acces la informații sensibile, dar trecutul lui ascunde o istorie cu ramificații internaționale!

În 2010, Adrian Cherciu a fost implicat într-o schemă de înșelăciune cu prejudiciu de peste un milion de euro, printr-o grupare destructurată în dosarul cunoscut drept „Betoniere pentru arabi”.

Membrii rețelei preluau firme fără datorii, obțineau utilaje grele în leasing pe numele unor administratori de fațadă și le vindeau în state precum Siria, Irak sau Libia la prețuri sub valoarea reală. Pentru a-și proteja afacerile ilegale, foloseau amenințări și șantaj, iar anchetatorii au descoperit la percheziții arme și droguri.

Procurorii susțin că liderii rețelei, împreună cu un cetățean arab, recrutau oameni de pe stradă, inclusiv boschetari, pentru a figura ca proprietari ai firmelor implicate în fraude. În schimbul unor compensații financiare, aceștia acceptau să devină „patroni fantomă”, ascunzând adevărații făptași ai înșelătoriilor.

Printre alții, Cherciu a fost arestat preventiv și cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și șantaj. În 2019, instanța l-a condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare, dar cu suspendare.

„Plăteau boschetarii să devină patroni”

În plus, Cherciu a avut obligații stricte : să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să participe la programe de reintegrare socială și să presteze 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

În mai 2023, a fost aproape de a pierde beneficiul suspendării pedepsei, deoarece nu și-a respectat programul de muncă în comunitate, motivând că trebuia să aibă grijă de nepoata și mama sa.

”A invocat faptul că în familie a intervenit o situaţie dificilă, care l-a împiedicat să efectueze munca în folosul comunităţii. Mai precis, sora ar fi părăsit România pentru a pleca la muncă în străinătate şi ar fi lăsat pe fiica sa minoră în grija bunicii . În acest sens, a depus o procură (fila 90 dosar) redactată şi autentificată la un notar în data de 25.03.2022, prin care sora persoanei condamnate împuternicea pe mama persoanei condamnate să supravegheze minora şi să încaseze alocaţia acesteia, în lipsa părinţilor. Susţine persoana condamnată că ulterior plecării surorii sale din ţară, starea de sănătate a mamei sale s-ar fi degradat, astfel că aceasta nu a mai putut să se ocupe de nepoata sa, iar persoana condamnată a trebuit să preia această sarcină de facto, pentru a nu lăsa copilul în stare de nevoie, dar şi pentru a-şi ajuta mama. În susţinerea acestor afirmaţii, a depus la dosar bilet de avion din care rezultă faptul că doamna ####### #######-######### a părăsit cu destinaţia Amsterdam la 23.07.2022”.

Instanța a constatat însă că justificarea nu era obiectivă.

”Persoana condamnată nu a depus nici un act medical din care să rezulte faptul că după luna aprilie 2022, când s-a prezentat ultima oară pentru efectuarea muncii in folosul comunităţii, mama sa ori vreun alt membru de familie ar fi suferit o degradare serioasă a sănătăţii, situaţie care în mod obiectiv să fi pus persoana condamnată în situaţia de a fi nevoit să acorde asistenţă nemijlocită membrului de familie suferind şi care să împiedice, într-un mod semnificativ, efectuarea muncii în folosul comunităţii. Nu a existat o situaţie gravă şi urgentă care să-l fi împiedicat pe acesta cel puţin din aprilie 2022 până la împlinirea termenului de supraveghere să efectueze restul orelor de muncă în folosul comunităţii, fie stabilirea unei alte entităţi în cadrul căreia să execute munca în folosul comunităţii”.

Pe 17 octombrie 2023, cu doar 20 de zile înainte ca Kreiner să fie ucis, Cherciu a contestat decizia Serviciului de Probațiune, susținând că a reluat activitatea în folosul comunității la Biblioteca Județeană, iar graficul depus indica efectuarea restului de ore.

Instanța a admis contestația pe 16 ianuarie 2024, menținând suspendarea pedepsei sub supraveghere.

Cherciu ar fi lucrat timp de cinci luni, în 2022, pentru o casă de amanet din Sibiu, acumulând astfel experiență în evaluarea bunurilor de lux și informații despre clienți potențiali.

Acest context îl fac un potențial „informator” în cazul Kreiner. Dacă „pontul” de milioane a venit de la cineva care cunoștea cu precizie valoarea ceasurilor deținute de fostul afacerist, atunci fuga sa în Bali capătă o nuanță bizară, adăugând o nouă dimensiune misterului care învăluie crima.

CITEȘTE ȘI: Camerele de supraveghere au surprins imagini cu ucigașii milionarului Adrian Kreiner. Gesturile făcute de aceștia după ce au comis crima

Noi informații în cazul milionarului Adrian Kreiner! Suspecții au plănuit totul în detaliu cu mult timp înainte de tragedie

