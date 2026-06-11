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Toată lumea vorbește despre acest cuplu din familia regală. Detaliul care a stârnit zvonurile despre o logodnă

De: Paul Hangerli 11/06/2026 | 08:10
Toată lumea vorbește despre acest cuplu din familia regală. Detaliul care a stârnit zvonurile despre o logodnă
Viitoarea posibilă nuntă regală, sursa-colakj CANCAN.RO
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Samuel Chatto, nepotul Prințesei Margaret și verișorul de gradul al doilea al regelui Charles al III-lea, și iubita sa, Eleanor Ekserdjian, ar putea fi următorul cuplu din familia regală britanică care ajunge în fața altarului.

Cei doi au participat sâmbătă, 6 iunie, la nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling, desfășurată în Gloucestershire, alături de regele Charles și regina Camilla, prințul William și prințesa Kate, precum și de alți membri ai familiei regale.

Detaliul care a alimentat speculațiile

Prezența lor la nunta regală este doar cea mai recentă apariție publică împreună, însă zvonurile privind o posibilă logodnă circulă de mai mult timp.
Atenția publicului s-a îndreptat pentru prima dată către cuplu în decembrie 2024, când Eleanor a participat la slujba de Crăciun de la Sandringham.

În majoritatea familiilor, faptul că cineva își aduce partenera la masa de Crăciun nu reprezintă un eveniment deosebit. În familia regală britanică, însă, lucrurile stau diferit.

În mod tradițional, doar soții și soțiile membrilor familiei regale erau invitați să petreacă sărbătorile de iarnă alături de monarh. De exemplu, Catherine, Princess of Wales nu a fost invitată la Crăciunul regal înainte de căsătoria cu Prince William. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Sophie, Duchess of Edinburgh.

Excepțiile care au atras atenția

Au existat, totuși, și excepții. Edoardo Mapelli Mozzi și Meghan, Duchess of Sussex au participat la festivitățile de Crăciun organizate de regretata Queen Elizabeth II înainte de a se căsători.
Diferența majoră era însă că amândoi erau deja logodiți cu partenerii lor regali.

În cazul lui Eleanor Ekserdjian, aceasta nu purta un inel de logodnă atunci când a participat la evenimentul de la Sandringham, lucru care a declanșat speculații privind o posibilă cerere în căsătorie din partea lui Samuel Chatto.

Până în prezent, însă, logodna nu a fost anunțată oficial.

Cine este Eleanor Ekserdjian

Eleanor provine dintr-o familie cu o puternică tradiție artistică. Tatăl său, David Ekserdjian, este un reputat istoric de artă și profesor emerit de istoria artei și filmului la Universitatea din Leicester. Mama sa, Susan Moore, este critic de artă pentru Financial Times. La fel ca Samuel Chatto, Eleanor a absolvit University of Edinburgh.

Ea este pictoriță abstractă, iar lucrările sale sunt inspirate de diaspora armeană. Operele sale se regăsesc în numeroase colecții private, inclusiv la Redfern Gallery din Londra.
Una dintre creațiile sale, intitulată „SAM”, este un portret artistic realizat chiar după iubitul său.

Samuel Chatto, artist și membru al familiei regale

Și Samuel Chatto și-a construit o carieră în lumea artei. După o perioadă petrecută în domeniul artei comerciale, fiul cel mare al lui Lady Sarah Chatto a ales să își urmeze propriul drum.
În prezent, el se descrie drept un artist britanic specializat în ceramică realizată manual și arsă în cuptoare tradiționale pe lemne, lucrând din atelierul său din West Sussex.

Anul trecut, Samuel a călătorit în Japonia pentru a studia alături de celebrul ceramist Yagi Akira. Experiența i-ar fi adus inclusiv o invitație la banchetul de stat organizat la Palatul Buckingham cu ocazia vizitei oficiale a împăratului Naruhito și a împărătesei Masako ai Japoniei.

Interesant este că și Eleanor are legături cu scena artistică japoneză, participând la un program de rezidență artistică la Galeria Sokyuo din Kyoto.

Cum a început povestea lor de dragoste

Samuel și Eleanor formează un cuplu din 2021, după ce acesta a încheiat o relație anterioară în perioada pandemiei. Una dintre primele lor apariții publice a avut loc în 2022, la evenimentul Tatler’s Little Black Book Party.

De atunci, cei doi sunt văzuți frecvent la evenimente culturale și mondene din Londra, adesea în compania părinților lui Samuel.

O posibilă viitoare nuntă regală?

Familia lui Samuel Chatto ocupă o poziție aparte în cadrul Casei Windsor, beneficiind de mai multă discreție decât alți membri ai familiei regale.
Cu toate acestea, atât Samuel, cât și fratele său mai mic, Arthur, participă constant la evenimente importante ale familiei regale și atrag din ce în ce mai mult interesul publicului.

După apariția lor la nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling, speculațiile privind o posibilă logodnă între Samuel Chatto și Eleanor Ekserdjian au reapărut cu forță, iar mulți observatori regali cred că ei ar putea fi protagoniștii următoarei nunți regale a familiei Windsor.

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