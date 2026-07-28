Vremea se strică în România. Județele vizate de furtuni și vijelii

Furtunile pun stăpânire pe mai multe zone din țară. Meteorologii au emis un Cod galben de vreme severă, iar în următoarele ore sunt așteptate vijelii, rafale puternice de vânt și descărcări electrice. Românii din mai multe județe sunt sfătuiți să fie atenți, pentru că fenomenele meteo se pot manifesta brusc.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă marți, 28 iulie, și vizează în special nord-estul țării, dar și zona centrală. În estul Moldovei sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură acestea pot ajunge chiar la 70-90 km/h.

Furtunile pun stăpânire pe România

Vântul va sufla cu putere și în alte regiuni. În centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și vestul Olteniei sunt așteptate rafale care vor atinge, în general, 45-50 km/h. În multe dintre aceste zone, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, când sunt posibile averse și furtuni însoțite de tunete și fulgere.

Nici Bucureștiul nu scapă de schimbarea vremii. Pentru Capitală a fost emisă o prognoză specială valabilă până miercuri dimineață. Marți, cerul va deveni temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor pot apărea rafale de 35-40 km/h.

Temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 30-31 de grade și minime cuprinse între 16 și 19 grade, astfel că atmosfera va continua să fie călduroasă, chiar dacă furtunile își vor face apariția.

Mega-caniculă în Capitală

Meteorologii atrag atenția că episoadele de instabilitate nu înseamnă sfârșitul valului de căldură. Din contră, după această scurtă răcorire, temperaturile vor urca din nou spectaculos.

Începând cu 4 august, Bucureștiul va intra sub influența unui nou val de caniculă. Maximele vor ajunge la 37 de grade, iar în zilele următoare mercurul din termometre va continua să urce. Pentru 5 august sunt estimate 38 de grade, în timp ce 6 august este anunțată drept cea mai fierbinte zi din interval, cu 39 de grade Celsius la umbră. Chiar dacă pe 7 august temperatura maximă va coborî ușor până la 37 de grade, disconfortul termic va rămâne foarte ridicat.

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Vremea o ia razna în București: furtuni, apoi caniculă. Vine al patrulea val de căldură