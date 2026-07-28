Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. Gestul făcut de regele Charles

Regele Charles ar urma să îi ofere prințului Harry posibilitatea de a se caza la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie, într-un gest pe care surse apropiate Casei Regale îl descriu drept o nouă încercare de reconciliere.

Potrivit Daily Mail, oferta ar urma să fie făcută înaintea deplasării pe care ducele de Sussex o va efectua în luna septembrie, când este așteptat la Londra pentru ceremonia anuală a organizației caritabile WellChild, al cărei patron este din 2007.

Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în septembrie

Surse apropiate Casei Regale susțin că regele dorește să reducă tensiunile dintre el și fiul său și să îi ofere acestuia un loc sigur în care să stea pe durata vizitei.

În ultimii ani, prințul Harry a afirmat în repetate rânduri că nu se simte în siguranță în Regatul Unit fără protecție oficială, după ce și-a pierdut dreptul la escortă finanțată de stat în urma retragerii sale din îndatoririle regale.

Potrivit surselor citate, găzduirea la Palatul Buckingham ar simplifica măsurile de securitate și ar elimina dificultățile legate de cazarea sa în Londra.

De ce nu a fost cazat Harry la Palatul Buckingham

Prințul Harry a revenit în Regatul Unit la începutul acestei luni, pentru cinci zile de evenimente desfășurate la Londra și Birmingham.

Oficialii Casei Regale l-au informat că nu va putea fi cazat la Palatul Buckingham, deoarece nu mai existau resursele logistice necesare, inclusiv personalul și pregătirile de protocol, ceea ce făcea imposibilă organizarea unei astfel de șederi.

Cu toate acestea, la Palatul Buckingham a existat o confuzie după ce echipa prințului Harry a transmis unor publicații apropiate, inclusiv BBC, că acesta urma să fie cazat la Palatul Buckingham în cursul acelei săptămâni, invocând discuții directe cu regele Charles.

La doar câteva minute după apariția acestor informații, și cu doar câteva ore înainte ca Harry să aterizeze în Marea Britanie, afirmațiile au fost dezmințite public.

Palatul Buckingham susține că Harry nu a răspuns la timp

Surse de la Palatul Buckingham susțin că prințul Harry pur și simplu nu a răspuns la timp, deși ar fi avut la dispoziție mai multe săptămâni pentru a decide dacă acceptă oferta.

Ulterior, purtătorul său de cuvânt a emis un comunicat neobișnuit de dur, în care și-a exprimat „dezamăgirea” și a acuzat Palatul Buckingham că a retras oferta „în ultimul moment”, situație care a generat noi controverse în jurul vizitei ducelui de Sussex.

Potrivit surselor citate, Casa Regală a făcut toate demersurile necesare pentru a-i facilita șederea lui Harry, însă o reședință regală trebuie pregătită din timp, fiind nevoie de o perioadă minimă de preaviz pentru organizarea personalului și a măsurilor de protocol, mai scrie Daily Mail.

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