Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. Gestul făcut de regele Charles

Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. Gestul făcut de regele Charles

De: Daniel Matei 28/07/2026 | 11:47
Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. Gestul făcut de regele Charles
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Regele Charles ar urma să îi ofere prințului Harry posibilitatea de a se caza la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie, într-un gest pe care surse apropiate Casei Regale îl descriu drept o nouă încercare de reconciliere.

Potrivit Daily Mail, oferta ar urma să fie făcută înaintea deplasării pe care ducele de Sussex o va efectua în luna septembrie, când este așteptat la Londra pentru ceremonia anuală a organizației caritabile WellChild, al cărei patron este din 2007.

Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în septembrie

Surse apropiate Casei Regale susțin că regele dorește să reducă tensiunile dintre el și fiul său și să îi ofere acestuia un loc sigur în care să stea pe durata vizitei.

În ultimii ani, prințul Harry a afirmat în repetate rânduri că nu se simte în siguranță în Regatul Unit fără protecție oficială, după ce și-a pierdut dreptul la escortă finanțată de stat în urma retragerii sale din îndatoririle regale.

Potrivit surselor citate, găzduirea la Palatul Buckingham ar simplifica măsurile de securitate și ar elimina dificultățile legate de cazarea sa în Londra.

De ce nu a fost cazat Harry la Palatul Buckingham

Prințul Harry a revenit în Regatul Unit la începutul acestei luni, pentru cinci zile de evenimente desfășurate la Londra și Birmingham.

Oficialii Casei Regale l-au informat că nu va putea fi cazat la Palatul Buckingham, deoarece nu mai existau resursele logistice necesare, inclusiv personalul și pregătirile de protocol, ceea ce făcea imposibilă organizarea unei astfel de șederi.

Cu toate acestea, la Palatul Buckingham a existat o confuzie după ce echipa prințului Harry a transmis unor publicații apropiate, inclusiv BBC, că acesta urma să fie cazat la Palatul Buckingham în cursul acelei săptămâni, invocând discuții directe cu regele Charles.

La doar câteva minute după apariția acestor informații, și cu doar câteva ore înainte ca Harry să aterizeze în Marea Britanie, afirmațiile au fost dezmințite public.

Palatul Buckingham susține că Harry nu a răspuns la timp

Surse de la Palatul Buckingham susțin că prințul Harry pur și simplu nu a răspuns la timp, deși ar fi avut la dispoziție mai multe săptămâni pentru a decide dacă acceptă oferta.

Ulterior, purtătorul său de cuvânt a emis un comunicat neobișnuit de dur, în care și-a exprimat „dezamăgirea” și a acuzat Palatul Buckingham că a retras oferta „în ultimul moment”, situație care a generat noi controverse în jurul vizitei ducelui de Sussex.

Potrivit surselor citate, Casa Regală a făcut toate demersurile necesare pentru a-i facilita șederea lui Harry, însă o reședință regală trebuie pregătită din timp, fiind nevoie de o perioadă minimă de preaviz pentru organizarea personalului și a măsurilor de protocol, mai scrie Daily Mail.

CITEȘTE ȘI:

Regina Camilla i-a oferit un sfat discret lui Meghan Markle despre relația cu presa de scandal. Ce a povestit prințul Harry

Meghan Markle, surprinsă de un apel video primit de la prințul Harry în timpul emisiunii Master Chef. Criticii spun că momentul a fost regizat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Emma Roberts s-a căsătorit în secret cu actorul Cody John. Julia Roberts s-a numărat printre invitații la ceremonie
Showbiz internațional
Emma Roberts s-a căsătorit în secret cu actorul Cody John. Julia Roberts s-a numărat printre invitații la ceremonie
Regina Camilla i-a oferit un sfat discret lui Meghan Markle despre relația cu presa de scandal. Ce a povestit prințul Harry
Showbiz internațional
Regina Camilla i-a oferit un sfat discret lui Meghan Markle despre relația cu presa de scandal. Ce a…
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cosmin Cernat, adevărul despre căsnicia cu Mădălina. Cum a început relația lor: „Nu mă suferea”
Click.ro
Cosmin Cernat, adevărul despre căsnicia cu Mădălina. Cum a început relația lor: „Nu mă suferea”
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
Digi24
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte
Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte
Vremea se strică în România. Județele vizate de furtuni și vijelii
Vremea se strică în România. Județele vizate de furtuni și vijelii
Atac cu pietre asupra unui tren Constanța–București. Geamul unui vagon a fost spart
Atac cu pietre asupra unui tren Constanța–București. Geamul unui vagon a fost spart
Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic, dar nu a slăbit. Ce i-a spus Radu Vâlcan
Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic, dar nu a slăbit. Ce i-a spus Radu Vâlcan
Vezi toate știrile