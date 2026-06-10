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Kate Middleton a făcut anunțul despre diagnosticul care i-a schimbat viața. Cum a afectat-o și cum se simte în prezent

De: Andreea Stăncescu 10/06/2026 | 09:43
Kate Middleton a făcut anunțul despre diagnosticul care i-a schimbat viața. Cum a afectat-o și cum se simte în prezent
Ce a povestit Kate Middleton despre boala cu care s-a confrunat / Foto: Profimedia
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Kate Middleton a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, oferind recent noi detalii despre lupta cu cancerul și despre modul în care această experiență i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Declarațiile sale au impresionat milioane de oameni din întreaga lume, mai ales pentru sinceritatea cu care a descris efectele bolii, chiar și după încheierea tratamentului.

Problemele de sănătate ale prințesei au devenit publice în martie 2024, după luni întregi de speculații legate de absența sa de la evenimentele oficiale. Într-un mesaj video, Kate a explicat că, în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore, medicii au descoperit prezența cancerului.

„În ianuarie, am fost supusă unei intervenții chirurgicale abdominale majore la Londra și, la acel moment, se credea că afecțiunea mea nu era canceroasă. Operația a fost un succes. Cu toate acestea, testele efectuate după intervenție au arătat că era prezent cancerul.”, a povestit Kate Middleton.

Ulterior, Prințesa de Wales a început un tratament de chimioterapie preventivă și și-a redus considerabil aparițiile publice pentru a se concentra asupra recuperării. Unul dintre cele mai grele momente a fost acela de a le explica situația copiilor săi, Prince George, Princess Charlotte și Prince Louis.

„Ne-a luat timp să le explicăm totul lui George, Charlotte și Louis într-un mod potrivit pentru ei și să îi asigurăm că voi fi bine”, a mărturisit Kate.

Foto: Profimedia

Cum se simte Kate Middleton

În aceeași perioadă, și King Charles III urma un tratament pentru cancer, ceea ce a făcut ca lunile respective să fie extrem de dificile pentru familia regală. Soțul său, Prince William, a recunoscut ulterior că a trecut printr-o perioadă foarte grea.

În septembrie 2024, Kate a anunțat că a finalizat chimioterapia, iar în ianuarie 2025 a venit și vestea mult așteptată că boala se afla în remisie.

„Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare”, spunea soția Prințului William.

Totuși, prințesa subliniază că revenirea la normal nu este un proces simplu. Recent, ea a vorbit despre efectele pe termen lung ale bolii. Kate Middleton a transmis că experiența cu boala dificilă a transformat-o pe mai multe planuri. În prezent, ea se află în remisie și a început să participe la activități publice, punând mai mult accent pe sănătatea și recuperarea sa.

„Îți schimbă perspectiva. Este greu și pentru cei dragi. Corpul tău se schimbă foarte mult, nu doar fizic, ci și emoțional, în partea profundă a ființei noastre. Pune atât de multe lucruri în perspectivă și te face să te agăți de ceea ce este important. Cancerul te schimbă în atât de multe feluri, atât emoțional, cât și fiziologic. Îți schimbă mintea, corpul și spiritul”, a mai spus Kate Middleton.

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