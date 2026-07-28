Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte

Viitorul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunțat că țara sa va închide ambasada din București, măsura făcând parte dintr-un amplu plan de restructurare a rețelei diplomatice și de reducere a cheltuielilor publice.

Columbia își închide ambasada de la București

Potrivit Euronews, România se numără printre cele 14 state în care Columbia va închide ambasade, alături de Ungaria, Cehia, Algeria, Barbados, Etiopia, Haiti, Senegal și Africa de Sud. Totodată, noua administrație intenționează să închidă și 15 consulate.

Abelardo de la Espriella, care își va prelua mandatul pe 7 august, a precizat că închiderea ambasadelor nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu aceste țări. Potrivit acestuia, reprezentarea Columbiei va fi asigurată prin sistemul de acreditare concurentă din alte ambasade aflate în regiune.

Columbia va rupe relațiile diplomatice cu Nicaragua și Cuba

Spre deosebire de celelalte state afectate de închiderea ambasadelor, Cuba și Nicaragua vor avea un regim diferit. Viitorul președinte a anunțat că administrația sa va întrerupe complet relațiile diplomatice cu cele două țări, pe care le-a descris drept „tirani”.

„În timpul mandatului meu nu vor exista niciun fel de relații cu tiraniile”, a declarat De la Espriella după ce și-a revendicat victoria în alegerile prezidențiale din Columbia, desfășurate în luna iunie, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care și-a justificat decizia de a rupe relațiile cu guvernele din Havana și Managua.

El a mai anunțat că, în primele 100 de zile de mandat, va dispune efectuarea unui audit tehnic al întregii rețele diplomatice, pentru a evalua utilitatea misiunilor diplomatice rămase.

„Columbia are nevoie de o diplomație modernă, eficientă și aflată în slujba interesului național, nu a jocurilor politice și a birocrației”, a susținut viitorul președinte.

În același timp, el a confirmat că va redeschide ambasada Columbiei la Ierusalim și va deschide o nouă ambasadă în Nigeria, o piață pe care o consideră strategică pentru interesele economice ale Columbiei.

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