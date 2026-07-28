Acasă » Știri » Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte

Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte

De: Daniel Matei 28/07/2026 | 11:34
Columbia își închide ambasada de la București. Care este motivul deciziei anunțate de viitorul președinte
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Viitorul președinte al Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunțat că țara sa va închide ambasada din București, măsura făcând parte dintr-un amplu plan de restructurare a rețelei diplomatice și de reducere a cheltuielilor publice.

Columbia își închide ambasada de la București

Potrivit Euronews, România se numără printre cele 14 state în care Columbia va închide ambasade, alături de Ungaria, Cehia, Algeria, Barbados, Etiopia, Haiti, Senegal și Africa de Sud. Totodată, noua administrație intenționează să închidă și 15 consulate.

Abelardo de la Espriella, care își va prelua mandatul pe 7 august, a precizat că închiderea ambasadelor nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu aceste țări. Potrivit acestuia, reprezentarea Columbiei va fi asigurată prin sistemul de acreditare concurentă din alte ambasade aflate în regiune.

Columbia va rupe relațiile diplomatice cu Nicaragua și Cuba

Spre deosebire de celelalte state afectate de închiderea ambasadelor, Cuba și Nicaragua vor avea un regim diferit. Viitorul președinte a anunțat că administrația sa va întrerupe complet relațiile diplomatice cu cele două țări, pe care le-a descris drept „tirani”.

„În timpul mandatului meu nu vor exista niciun fel de relații cu tiraniile”, a declarat De la Espriella după ce și-a revendicat victoria în alegerile prezidențiale din Columbia, desfășurate în luna iunie, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în care și-a justificat decizia de a rupe relațiile cu guvernele din Havana și Managua.

El a mai anunțat că, în primele 100 de zile de mandat, va dispune efectuarea unui audit tehnic al întregii rețele diplomatice, pentru a evalua utilitatea misiunilor diplomatice rămase.

„Columbia are nevoie de o diplomație modernă, eficientă și aflată în slujba interesului național, nu a jocurilor politice și a birocrației”, a susținut viitorul președinte.

În același timp, el a confirmat că va redeschide ambasada Columbiei la Ierusalim și va deschide o nouă ambasadă în Nigeria, o piață pe care o consideră strategică pentru interesele economice ale Columbiei.

CITEȘTE ȘI:

Cât câștigă medicii și asistenții din spitale. Salariile ajung la peste 22.000 de lei net

Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Știri
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Știri
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
Mediafax
Prima REACȚIE a Rusiei după convocarea ambasadorului: „Va exista un răspuns”
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii all inclusive se mențin în preferințele românilor
Adevarul
Cât costă cinci zile la mare în vârf de sezon. Hotelurile cu servicii...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de români
Mediafax
VEȘTI PROASTE pentru turiști! Virusul West Nile se răspândește în țări preferate de...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cosmin Cernat, adevărul despre căsnicia cu Mădălina. Cum a început relația lor: „Nu mă suferea”
Click.ro
Cosmin Cernat, adevărul despre căsnicia cu Mădălina. Cum a început relația lor: „Nu mă suferea”
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
Digi24
Ambasadorul rus la București amenință România: Nu vom rămâne fără răspuns
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la protest
Gandul.ro
A început greva generală în sănătate. Angajații din peste 400 de spitale din țară participă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Cazare gratuită în Grecia pentru turiști. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească
Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. ...
Prințul Harry ar putea locui la Palatul Buckingham în timpul următoarei sale vizite în Marea Britanie. Gestul făcut de regele Charles
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Iris Anastasia Piron va fi condusă pe ultimul drum. Unde și când are loc slujba
Vremea se strică în România. Județele vizate de furtuni și vijelii
Vremea se strică în România. Județele vizate de furtuni și vijelii
Atac cu pietre asupra unui tren Constanța–București. Geamul unui vagon a fost spart
Atac cu pietre asupra unui tren Constanța–București. Geamul unui vagon a fost spart
Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic, dar nu a slăbit. Ce i-a spus Radu Vâlcan
Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic, dar nu a slăbit. Ce i-a spus Radu Vâlcan
Vezi toate știrile