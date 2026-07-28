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Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 09:33
Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat
Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat
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Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor, însă pentru un turist vacanța mult așteptată s-a transformat într-un adevărat coșmar. Bărbatul, care a scos din buzunar 1.400 de euro pentru câteva zile de relaxare într-o vilă din Halkidiki, a spus că realitatea pe care a găsit-o la destinație l-a făcut să își strângă bagajele și să plece înainte de finalul sejurului.

Nemulțumit de experiență, românul a povestit totul pe rețelele de socializare și i-a avertizat pe cei care își pregătesc concediul în Grecia să fie foarte atenți înainte de a face o rezervare. Potrivit acestuia, notele maxime afișate pe platformele de rezervări nu au avut nicio legătură cu ceea ce a găsit în vila Blue and Green Infinity, situată în zona Pallini/Loutra, pe brațul Kassandra.

„Nu vă luați după notele de 5 stele de pe Booking sau Airbnb, că sunt minciuni pe față. Am dat 1.400 de euro pe cazarea asta și ne-am ales doar cu nervi și concediul stricat”, a scris turistul.

Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Grecia

Românul a povestit că șocul a venit chiar din primele minute petrecute în vilă. Potrivit acestuia, curățenia era departe de standardele promise în fotografiile de prezentare. Acesta a spus că a găsit cearșafuri pătate de sânge, prosoape cu pete galbene, praf gros și fire de păr rămase de la foștii turiști.

Convins că este doar o neatenție, a cerut înlocuirea lenjeriilor și a prosoapelor. Răspunsul primit l-a revoltat și mai tare.

„Echipa lor a adus alte lenjerii și alte prosoape, dar erau la fel de murdare și pătate”, susține acesta.

Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat
Concediu de coșmar de 1.400€ pentru un turist român în Halkidiki. Cum arăta camera și ce a găsit în pat

Problemele nu s-ar fi oprit la lipsa curățeniei. Turistul a povestit că instalațiile sanitare ar fi fost într-o stare deplorabilă. După aproximativ 20 de secunde de duș, scurgerea s-ar fi înfundat complet, iar apa ar fi început să refuleze de sub mașina de spălat. În doar câteva momente, întreaga baie era inundată, iar apa ajunsese până în bucătărie. De parcă toate acestea nu ar fi fost suficiente, și drumul către proprietate i-a creat probleme.

„Ne-am făcut bagajele și am plecat”

Turistul a mai spus că a încercat să rezolve situația discutând cu reprezentanții proprietății, dar că a fost întâmpinat cu o atitudine total neprofesionistă din partea managementului. Ajuns la capătul răbdării, românul a mărturisit că a luat decizia radicală de a renunța la vacanță.

„Ne-am făcut bagajele, am lăsat cheia și am plecat. Am cerut banii înapoi pentru nopțile rămase. Ocoliți-i dacă nu vreți să vă stricați concediul și banii”, este mesajul transmis de acesta.

Postarea a atras rapid atenția în mediul online și a stârnit numeroase reacții din partea internauților, mulți spunând că, înainte de a rezerva o cazare, verifică nu doar nota finală, ci și recenziile detaliate și fotografiile publicate de alți turiști.

Până la acest moment, reprezentanții proprietății nu au transmis un punct de vedere public cu privire la acuzațiile formulate de turist.

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