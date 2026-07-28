Noi detalii despre Piron Iris Anastasia. Ce spun cei care au cunoscut-o

Moartea lui Piron Iris Anastasia a lăsat în urmă multă durere și zeci de întrebări fără răspuns. Tânăra de 22 de ani, căutată zile la rând de familie, polițiști și voluntari, a fost găsită fără viață, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste toți cei care au cunoscut-o. La scurt timp după confirmarea tragediei, au început să apară și primele reacții ale oamenilor care au făcut parte din viața ei.

Printre cei care au transmis un mesaj sfâșietor se numără reprezentanții unității de învățământ unde Iris Anastasia Piron a studiat. Aceștia au spus că tânăra a fost elevă apreciată, respectată și iubită de colegi și profesori.

”Sunt momente în care cuvintele par prea puține. Cu profundă tristețe, vă anunțăm că joi, 30 iulie, ne vom lua rămas-bun de la fosta noastră elevă, Iris Anastasia Piron. Ne aducem aminte de Iris cu drag și cu bucurie, așa cum era în anii petrecuți la Laude-Reut: o elevă bună, apreciată de profesori și colegi, care va rămâne pentru totdeauna parte din familia noastră”, a transmis Complexul Educațional Laude-Reut, pe Facebook.

Piron Iris Anastasia, găsită moartă

Iris Anastasia Piron a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă pe 24 iulie și nu a mai revenit. Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje pentru a o găsi, iar locuitorii din Sectorul 6 al Capitalei au primit inclusiv un mesaj RO-Alert, în speranța că orice informație ar putea ajuta la localizarea ei.

Din păcate, la mai puțin de 24 de ore după ce cazul a fost făcut public la nivel național, anchetatorii au confirmat cel mai sumbru scenariu. Tânăra a fost găsită fără suflare în apropierea unei căi ferate din județul Ilfov.

”În dinamica activităților, în cadrul cooperării cu celelalte structuri competente, au reieșit aspecte care conduceau către un eveniment feroviar, produs în cursul aceleiași zile, respectiv vineri, 24.07.2026, în jurul orei 12.00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața. În continuarea verificărilor, au fost coroborate informațiile privind traseul urmat de persoana dispărută, imaginile de supraveghere și elementele referitoare la semnalmente și vestimentație, rezultând indicii că ar putea fi vorba despre aceeași persoană”, au transmis oamenii legii.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia care a îndoliat familia și pe toți cei care au cunoscut-o pe Piron Iris Anastasia.

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Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie