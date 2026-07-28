Cât câștigă medicii și asistenții din spitale. Salariile ajung la peste 22.000 de lei net

Sistemul sanitar fierbe după declanșarea grevei generale, iar discuțiile despre salariile din spitalele de stat au reaprins controversele. În timp ce sindicaliștii spun că noua lege a salarizării le-ar putea reduce veniturile și cer eliminarea inechităților, mulți români se întreabă cât câștigă, în realitate, personalul medical.

În anumite spitale din țară, veniturile diferă semnificativ în funcție de funcție și responsabilități. La vârful clasamentului se află șefii de secție, unde salariile nete pot depăși pragul de 22.000 de lei pe lună. În același timp, alte categorii de angajați din sistem au venituri considerabil mai mici.

Cât câștigă, de fapt, cei din sistemul sanitar

Conform datelor oficiale analizate dintr-o unitate medicală de urgență din țară, un medic șef de oncologie încasează aproximativ 22.300 de lei net pe lună, în timp ce un medic șef de neurologie ajunge la 19.100 de lei net lunar.

Lista continuă cu:

Medic coordonator boli infecțioase – 16.500 lei net/lună

Medic primar ortopedie – 13.600 lei net/lună

Asistent medical-șef – 9.000 lei net/lună

Economist – 6.000 lei net/lună

Farmacist – 5.300 lei net/lună

Asistent medical – 4.500 lei net/lună

Diferențele dintre funcții sunt uriașe, iar tocmai aceste discrepanțe se află în centrul nemulțumirilor exprimate de sindicaliști.

Grevă generală în Sănătate

Între timp, Federația SANITAS a declanșat greva generală și solicită Executivului modificarea proiectului noii legi a salarizării. Reprezentanții sindicatului susțin că schimbările propuse ar putea duce la diminuarea veniturilor pentru numeroase categorii de angajați din sănătate și asistență socială.

„Guvernul Bolojan a decis reducerea cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în 2028. (…). Apoi, a venit rândul veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială. Guvernul Bolojan a scos din sertare un proiect de lege a salarizării bugetare care duce la scăderi de venit pentru mai bine de jumătate din categoriile de personal”, arată SANITAS.

În perioada următoare, negocierile dintre Guvern și reprezentanții angajaților din sănătate vor decide dacă proiectul va fi modificat sau dacă protestele din spitale vor continua. Până atunci, salariile din sistemul medical rămân unul dintre cele mai dezbătute subiecte din România.

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