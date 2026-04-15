EXCLUSIV! Medicii vedetelor internaționale vin la București! Secretele longevității și rejuvenării intime, dezvăluite la Meet the Experts

De: David Ioan 15/04/2026 | 16:51
Pregătește-te pentru unul dintre cele mai glam evenimente ale anului! Bucureștiul intră în liga marilor capitale internaționale și găzduiește congresul Meet the Experts, unde medici celebri, experți în frumusețe și longevitate vin din toate colțurile lumii pentru a dezvălui cele mai noi secrete ale tinereții fără vârstă.

Nu e doar medicină… e lux, networking și experiențe de top. Subiectele despre care toată lumea vorbește, dar puțini explică. La congres se vor discuta unele dintre cele mai „fierbinți” subiecte din medicina modernă:

Longevitatea – cum să arăți și să te simți tânăr mai mult timp;

Rejuvenarea vaginală – trendul despre care se vorbește tot mai des;

Beauty & lifestyle medicine – combinația perfectă între sănătate și estetică. Subiecte care până nu demult erau tabu devin acum must-know pentru femeile moderne.

Medici vedetă care vin în România

Dr. Samad Benalla – medicul care îmbină medicina cu lifestyle-ul de lux. Unul dintre cele mai interesante nume este Dr. Samad Benalla, un adevărat „jet-setter” al medicinei estetice. Cu studii în Maroc, Italia, Belgia și Franța, un MBA și expertiză în sexologie și estetică, acesta aduce o abordare complet diferită: frumusețea nu înseamnă doar proceduri, ci și stil de viață, echilibru și încredere. A fost chiar consultant pentru Națiunile Unite, iar cariera lui se întinde în domenii precum wellness, fashion și branding internațional. Astăzi, stabilit în Italia, este unul dintre cei mai căutați specialiști în lifestyle medicine.

Prof. Navneet Magon – „regele” ginecologiei estetice

Un alt nume greu care ajunge la București este Prof. Navneet Magon, considerat unul dintre pionierii mondiali ai ginecologiei estetice.

  • Dean al Indian College of Cosmetic Gynecology
  • Chirurg robotic și expert în reconstrucție pelvină
  • Peste 90 de lucrări științifice publicate

Pe scurt? Un adevărat superstar al medicinei, care vine să împărtășească cele mai noi tehnici din domeniu.

Și pentru că vorbim de un eveniment high-class, atmosfera va fi pe măsură:

Gala Dinner spectaculos

Petrecere tematică Bridgerton (da, fix ca în serial!)

Degustări de vin & workshopuri creative

Networking la cel mai înalt nivel – Totul într-un cadru exclusivist, unde medicina se întâlnește cu eleganța. Meet the Experts nu este doar un congres – este dovada că România devine un punct important pe harta globală a medicinei estetice și a longevității.

Iar dacă trendurile continuă în acest ritm, un lucru e clar: viitorul frumuseții nu mai ține doar de aparență, ci de cum trăiești, cum te îngrijești și cum îți prelungești tinerețea.

