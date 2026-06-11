Între 2.000 și 6.000 de lei amendă pentru românii care încalcă legea promulgată de Nicușor Dan

Nicușor Dan a semnat legea care înăsprește pedepsele pentru cei care perturbă liniștea publică, în special în intervalele considerate de odihnă, respectiv 22:00–08:00 și 13:00–14:00. Documentul va deveni aplicabil la trei zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Noile reglementări prevăd amenzi între 1.000 și 2.000 de lei pentru persoanele care produc zgomote ce deranjează vecinii în perioadele de liniște, față de limitele actuale de 500–1.500 de lei.

Între 2.000 și 6.000 de lei amendă pentru încălcalrea legeii promulgate de Nicușor Dan

Actul normativ ridică și pragul sancțiunilor pentru petrecerile private organizate în spații deschise aflate în apropierea locuințelor, unde amenzile pot ajunge până la 6.000 de lei, dublu față de plafonul anterior de 3.000 de lei.

Sunt prevăzute și măsuri mai dure pentru repetarea contravențiilor în decurs de 72 de ore. Cei care produc zgomote excesive pe timpul nopții în mod repetat riscă amenzi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Pentru tulburarea repetată a liniștii publice în alte situații, sancțiunile pot urca până la 3.000 de lei, față de maximum 1.500 de lei anterior.

În cazul petrecerilor zgomotoase organizate în curți sau alte spații deschise și repetate în intervalul de 72 de ore, amenzile pot varia între 6.000 și 12.000 de lei, dublând limitele stabilite până acum.

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