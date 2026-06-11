Acasă » Știri » Ce spun vecinii despre mama copilului de 2 ani din Galați care a fost găsit mort în casă: „S-au perindat mult mai mulți”

Ce spun vecinii despre mama copilului de 2 ani din Galați care a fost găsit mort în casă: „S-au perindat mult mai mulți”

De: Elisa Tîrgovățu 11/06/2026 | 14:26
Ce spun vecinii despre mama copilului de 2 ani din Galați care a fost găsit mort în casă: „S-au perindat mult mai mulți”
Ce a pățit un turist american în România: „M-am trezit într-o ambulanță” / Sursa Foto: Arhivă CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un incident cutremurător a avut loc în județul Galați, unde un copil în vârstă de doi ani a fost descoperit decedat în locuința în care trăia alături de mama sa și de cei doi frați. Primele informații ale anchetei indică faptul că micuțul ar fi suferit de o stare severă de malnutriție.

Femeia de 22 de ani a fost găsită în stare de șoc de către echipajele de intervenție, după ce salvatorii au pătruns în apartament la solicitarea soțului. În același timp, ceilalți doi copii, în vârstă de doi și cinci ani, au fost preluați de medici, fiind într-o stare de sănătate precară.

Vecinii, despre mama copilului de 2 ani din Galați

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, familia se mutase recent în imobilul din Galați. Mama avea în grijă singură trei copii, dintre care doi gemeni de doi ani și un copil mai mare de cinci ani, toți fiind, conform polițiștilor, cu nevoi speciale.

Situația a fost semnalată de partenerul femeii aflat la muncă în străinătate, care le-a transmis polițiștilor că nu mai reușește să ia legătura telefonic cu soția sa. În urma sesizării, autoritățile au intervenit și au pătruns cu forța în apartamentul în care se aflau femeia și cei trei copii

„În interiorul imobilului a fost identificat un minor de doi ani decedat. De asemenea, în locuință se aflau și mama acestuia, de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai familiei, de doi și cinci ani”, a declarat Oana Munteanu Hahui, purtător de cuvânt IPJ Galați.

Surse din anchetă susțin că minorul ar fi decedat cu mai bine de 24 de ore înainte de intervenția autorităților. Potrivit primelor evaluări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență, însă s-a constatat o stare avansată de malnutriție.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

În momentul în care polițiștii au intrat în apartament, mama copiilor ar fi avut un cuțit în mână, iar agenții au intervenit cu prudență, existând suspiciunea că aceasta ar fi putut încerca să își facă rău. Ceilalți doi copii, care au supraviețuit, se află și ei într-o stare de subnutriție, fiind preluați de cadrele medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Minorii erau văzuți foarte rar în fața blocului

Vecinii spun că cei trei frați erau văzuți rar în fața blocului, cel mai probabil din cauza problemelor de sănătate. Potrivit acestora, familia era retrasă, iar contactul cu ceilalți locatari era redus.

„Stau cu chirie acolo, s-au perindat mult mai mulți”, a precizat o vecină.

„Era doar o mămică cu cei trei copii. Am înțeles că el muncea în afara țării și trimitea bani. Într-adevăr, am văzut-o cam pierdută”, a susținut o altă locatară, pentru Pro TV.

Cei doi copii nu erau încadrați într-un grad de handicap. Numele lor nu apar în evidențele Direcției pentru Protecția Copilului.

„Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați”, a transmis Tania Calcan, DGASPC Galați.

Procurorii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă, existând suspiciunea că mama nu ar fi reușit să își mai hrănească copilul, situație care ar fi condus, ulterior, și la o stare accentuată de traumă în cazul acesteia.

CITEȘTE ȘI: Un copil de 2 ani a fost găsit fără viață într-un apartament din Galați. Ce s-a întâmplat cu micuțul

Tragedie la Târgu Jiu. Un băiețel de doi ani a murit după ce a căzut în râul din spatele casei. Unchiul copilului a dat alarma

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile