Ce spun vecinii despre mama copilului de 2 ani din Galați care a fost găsit mort în casă: „S-au perindat mult mai mulți”

Un incident cutremurător a avut loc în județul Galați, unde un copil în vârstă de doi ani a fost descoperit decedat în locuința în care trăia alături de mama sa și de cei doi frați. Primele informații ale anchetei indică faptul că micuțul ar fi suferit de o stare severă de malnutriție.

Femeia de 22 de ani a fost găsită în stare de șoc de către echipajele de intervenție, după ce salvatorii au pătruns în apartament la solicitarea soțului. În același timp, ceilalți doi copii, în vârstă de doi și cinci ani, au fost preluați de medici, fiind într-o stare de sănătate precară.

Vecinii, despre mama copilului de 2 ani din Galați

Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, familia se mutase recent în imobilul din Galați. Mama avea în grijă singură trei copii, dintre care doi gemeni de doi ani și un copil mai mare de cinci ani, toți fiind, conform polițiștilor, cu nevoi speciale.

Situația a fost semnalată de partenerul femeii aflat la muncă în străinătate, care le-a transmis polițiștilor că nu mai reușește să ia legătura telefonic cu soția sa. În urma sesizării, autoritățile au intervenit și au pătruns cu forța în apartamentul în care se aflau femeia și cei trei copii

„În interiorul imobilului a fost identificat un minor de doi ani decedat. De asemenea, în locuință se aflau și mama acestuia, de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai familiei, de doi și cinci ani”, a declarat Oana Munteanu Hahui, purtător de cuvânt IPJ Galați.

Surse din anchetă susțin că minorul ar fi decedat cu mai bine de 24 de ore înainte de intervenția autorităților. Potrivit primelor evaluări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme de violență, însă s-a constatat o stare avansată de malnutriție.

În momentul în care polițiștii au intrat în apartament, mama copiilor ar fi avut un cuțit în mână, iar agenții au intervenit cu prudență, existând suspiciunea că aceasta ar fi putut încerca să își facă rău. Ceilalți doi copii, care au supraviețuit, se află și ei într-o stare de subnutriție, fiind preluați de cadrele medicale pentru îngrijiri de specialitate.

Minorii erau văzuți foarte rar în fața blocului

Vecinii spun că cei trei frați erau văzuți rar în fața blocului, cel mai probabil din cauza problemelor de sănătate. Potrivit acestora, familia era retrasă, iar contactul cu ceilalți locatari era redus.

„Stau cu chirie acolo, s-au perindat mult mai mulți”, a precizat o vecină. „Era doar o mămică cu cei trei copii. Am înțeles că el muncea în afara țării și trimitea bani. Într-adevăr, am văzut-o cam pierdută”, a susținut o altă locatară, pentru Pro TV.

Cei doi copii nu erau încadrați într-un grad de handicap. Numele lor nu apar în evidențele Direcției pentru Protecția Copilului.

„Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați”, a transmis Tania Calcan, DGASPC Galați.

Procurorii efectuează cercetări pentru ucidere din culpă, existând suspiciunea că mama nu ar fi reușit să își mai hrănească copilul, situație care ar fi condus, ulterior, și la o stare accentuată de traumă în cazul acesteia.

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