Patrick Bruel, pus sub acuzare pentru fapte grave împotriva unor femei. Artistul a scăpat momentan de arest

Cântărețul și actorul francez Patrick Bruel se află în centrul unui scandal după ce a fost pus oficial sub acuzare, miercuri, pentru o serie de agresiuni, în urma unei anchete care vizează mai multe plângeri formulate de femei care îl acuză de fapte petrecute în perioada 1997-2019.

Deși parchetul solicitase arestarea sa preventivă, judecătorul de caz l-a plasat sub supraveghere judiciară. Artistul în vârstă de 67 de ani se afla în custodia poliției de luni. În timpul detenției sale, acesta a negat toate acuzațiile aduse împotriva sa, au declarat mai multe surse, citate de France Info.

Patrick Bruel, pus sub acuzare

După aproape 48 de ore de audieri în arestul poliției judiciare din Paris, procurorii din Nanterre au cerut plasarea sa în detenție preventivă. Cu toate acestea, judecătorul de libertăți și detenție a decis să nu îl încarcereze și a dispus eliberarea sa sub control judiciar.

Potrivit informațiilor comunicate de procuratură, acuzațiile care au dus la punerea sub acuzare se referă la presupuse fapte comise în 2008 la Neuilly-sur-Seine, în 2010 la Bruxelles, precum și agresiuni și acte de hărțuire în 2019, în diferite orașe din Franța.

Ancheta este una amplă și reunește mai multe dosare. Procurorii au precizat că, în total, 13 femei au formulat acuzații împotriva artistului, iar alte mărturii au fost analizate de anchetatori în ultimele luni.

Patrick Bruel respinge toate acuzațiile aduse

Artistul respinge ferm toate acuzațiile. Prin intermediul avocaților săi, acesta a declarat că nu a comis niciodată fapte intime fără consimțământul celeilalte persoane și că va coopera pe deplin cu justiția pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Aceasta este o primă victorie juridică reală pentru victime”, a declarat Jade Dousselin, avocata Danielei Elstner, care a depus miercuri o plângere împotriva lui Patrick Bruel.

Procurorul a solicitat ca artistul să fie pus sub acuzare oficial în urma reținerii sale la poliție. Magistratul a solicitat, de asemenea, arestarea preventivă a acestuia.

„Această cerere este, evident, un semnal puternic și important care arată că sistemul judiciar a recunoscut, în sfârșit, gravitatea faptelor”, a adăugat Jade Dousselin într-un comunicat.

Conform presei franceze, controlul judiciar impus lui Bruel include mai multe obligații, printre care interdicția de a părăsi teritoriul Franței fără aprobare și plata unei cauțiuni semnificative.

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