Actorul Tyler Mane, cunoscut pentru rolul din „X-Men”, a fost diagnosticat cu cancer de sân. „Am vrut să țin totul secret”

Actorul canadian Tyler Mane, cunoscut pentru rolul lui Sabretooth din X-Men, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de sân, o afecțiune rară în rândul bărbaților, și că a început ședințele de chimioterapie. Dezvăluirea a fost făcută chiar de actor într-un mesaj adresat fanilor.

În vârstă de 59 de ani, actorul a explicat că inițial a vrut să păstreze diagnosticul secret. Potrivit declarațiilor sale, cancerul de sân la bărbați este rar întâlnit, reprezentând mai puțin de 1% din totalul cazurilor de cancer de sân, informează Page Six.

„Am o veste proastă. Încep chimioterapia astăzi. Unul din 750 de bărbați va fi diagnosticat cu cancer de sân pe parcursul vieții, iar eu sunt unul dintre ei”, a spus Tyler Mane într-un videoclip publicat pe Facebook.

Medicii au crezut inițial că nu e nimic grav

Mane a povestit că a descoperit un nodul suspect, însă medicii nu au considerat inițial că este vorba despre ceva grav. Actorul spune că soția sa, Renae Geerlings, a fost cea care l-a încurajat să insiste pentru investigații suplimentare și pentru îndepărtarea nodulului. În cele din urmă, acest lucru a dus la depistarea bolii într-un stadiu timpuriu.

„Prima mea reacție a fost să țin totul secret”, a mărturisit actorul, explicând că a decis ulterior să vorbească public despre diagnostic pentru a atrage atenția asupra acestei afecțiuni puțin cunoscute în rândul bărbaților.

Actorul a anunțat că a început chimioterapia și intenționează să își împărtășească experiența pentru a încuraja depistarea precoce a bolii. El a subliniat că lipsa de informare face ca mulți bărbați să fie diagnosticați în stadii mai avansate, când tratamentul este mai dificil.

Potrivit specialiștilor, simptomele cancerului de sân la bărbați pot include apariția unui nodul în zona pieptului, modificări ale pielii sau mamelonului și secreții în respectiva zonă.

Tyler Mane a devenit cunoscut la nivel internațional după rolul lui Sabretooth din X-Men. De-a lungul carierei, a mai jucat în filme precum Halloween, Halloween II, Troy și Deadpool & Wolverine. Înainte de actorie, a avut și o carieră în wrestlingul profesionist.

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