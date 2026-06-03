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O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”

De: Irina Maria Daniela 03/06/2026 | 08:30
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer. Sursa foto: Profimedia
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Kenny Dalglish, una dintre cele mai importante figuri din istoria clubului Liverpool, urmează un tratament împotriva cancerului. Acesta a vrut să păstreze diagnosticul secret, dar boala sa a fost făcută publică din greșeală pe rețelele sociale.

Kenny Dalglish are cancer

Fostul jucător și antrenor legendar, în vârstă de 75 de ani, a fost diagnosticat cu cancer. Kenny Dalglish ar fi vrut să păstreze secretul bolii sale, dar a publicat din greșeală informația pe contul său de pe rețelele sociale. Acesta susține că tratamentul merge bine și că își dorește ca intimitatea lui să fie respectată.

„Așa cum a indicat postarea mea accidentală de pe rețelele sociale, în prezent urmez un tratament pentru cancer. Spre deosebire de modul în care mă descurc cu telefonul mobil, tratamentul decurge bine. În mod ideal, această situație ar fi rămas privată, așa cum consider că ar trebui, însă abilitățile mele dezastruoase în materie de tehnologie m-au obligat să vorbesc despre ea.

Nu am intenționat să fac public acest lucru și aș aprecia dacă intimitatea mea și a familiei mele va fi respectată”, a transmis Dalglish într-un comunicat publicat marți.

Kenny Dalglish urmează deja un tratament

Sir Kenny Dalglish (stânga) și fotograful John Powell. Sursa foto: Profimedia

În continuare, fostul fotbalist a ținut să le mulțumească medicilor și asistentelor care au grijă de el. Acesta susține că beneficiază de același tratament și aceeași îngrijire ca restul pacienților bolnavi de cancer.

„Ca întotdeauna, le mulțumesc minunaților membri ai personalului medical care au dat dovadă de o grijă și o discreție extraordinare, nu doar față de mine, ci și față de foarte mulți alți pacienți. Sunt un exemplu pentru toți”, se mai arată în comunicatul acestuia.

Echipa Liverpool i-a trimis un mesaj de susținere

Clubul sportiv Liverpool a transmis un mesaj de susținere pentru fostul său căpitan și antrenor. Oficialii au reiterat și solicitarea lui Dalglish privind respectarea vieții private.

„Sprijinul, gândurile bune și afecțiunea tuturor celor din cadrul clubului sunt alături de Kenny și familia sa”, a transmis clubul, potrivit The Independent.

Kevin Keegan are și el cancer

Vestea că fostul jucător Kenny Dalglish are cancer vine la numai o zi după ce s-a aflat că și Kevin Keegan este bolnav. Acesta din urmă a fost diagnosticat cu cancer în stadiul IV.

Cariera lui Kenny Dalglish în fotbal

Fostul jucător de fotbal a câștigat șase titluri de campion al Angliei și trei Cupe ale Campionilor Europeni cu Liverpool. A bifat 515 meciuri pentru „Cormorani” și a marcat 172 de goluri.

A devenit jucător-antrenor al echipei în 1985 și a continuat să aducă trofee pe Anfield în 1986, 1988 și 1990.

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