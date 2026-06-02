Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial

De: Irina Vlad 02/06/2026 | 17:10
Doliu în fotbalul mondial! Fostul jucător al naționalei Ecuadorului, Raúl Guerrón, a murit la vârsta de 49 de ani din cauza unei forme agresive de cancer la stomac. Fostul fundaș ecuadorian a făcut parte din echipa națională a Ecuadorului care a participat la Cupa Mondială din Coreea-Japonia din 2002, prima participare la Cupa Mondială din istoria echipei „La Tri”.

Fotbalist ecuadorian Raúl Guerrón a încetat din viață luni, 1 iunie, la vârsta de 49 de ani. Fostul jucător suferea de cancer la stomac, boala sa agravându-se în ultimele zile și ajungând într-un stadiu ireversibil. Fotbalistul a apărut într-un videoclip, pe 24 mai, în care a explicat natura afecțiunii sale și a menționat că avea nevoie de sprijin financiar pentru a se supune unei intervenții chirurgicale – operați estimată la aproximativ 12.000 de dolari.

Vestea lovește fotbalul ecuadorian datorită importanței simbolice a lui Raúl Guerrón în cadrul unei generații care a deschis drumul țării către Cupa Mondială în Coreea-Japonia 2002, care a disputat toate cele trei meciuri, împotriva Italiei, Mexicului și Croației. Numele său a rămas legat de acea echipă condusă de Hernán Darío Gómez, care a dus Ecuadorul pentru prima dată pe cea mai importantă scenă a fotbalului internațional.

La nivel de cluburi, Raúl Guerrón a avut o carieră marcată de fotbalul ecuadorian. Cea mai lungă și mai memorabilă etapă a sa a fost legată de Deportivo Quito, echipă în cadrul căreia și-a construit o bună parte din identitatea sa sportivă și de unde a ajuns să fie remarcat pentru a ajunge în națională.

A apărat, de asemenea, tricourile echipelor Universidad Católica și Barcelona SC. Trecerea sa prin aceste cluburi a consolidat o carieră de mai mulți ani în prima divizie, cu un profil de jucător fizic, rapid și dedicat sarcinilor defensive.

În zilele premergătoare decesului său, familia lui Raúl Guerrón a inițiat o campanie de solidaritate pentru a acoperi cheltuielile medicale urgente. Fostul jucător avea nevoie de chimioterapie și de o intervenție chirurgicală.

Moartea fotbalistului a generat mesaje de susținere din partea fanilor, a foștilor coechipieri și a persoanelor din fotbalul național. Guerrón își făcuse publică starea de sănătate prin intermediul unor videoclipuri și postări, în care explica faptul că se confrunta cu o afecțiune delicată legată de probleme stomacale.

