BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Dumnezeu către Adam:

-Hai, mă, te zgârcești la o coastă?

-Nu, Doamne, pur și simplu am o presimțire rea.

Alte bancuri haioase

Bulă și permisul

– Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?

– Păi, domnu’ polițist, este la voi de luna trecută. Să nu-mi spuneți că l-ați pierdut, că mă supăr!

Bungee Jumping

Trei vulturi făceau bungee jumping.

Sare unu’ de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile.

Sare al doilea, sare al treilea…

— Mamă, ce cool a fost, zice unu’, hai să mai sărim o dată. Sus apare ursu’.

— Băi, ce faceți voi aici?

— Bungee jumping.

— Vreau și eu!

— Păi hai, sari.

Sare ursu’ în același timp cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs:

— Bă, da’ tu ai aripi?

— Nu, n-am…

— Mamă, ce cool e ursu’!

Mașina lui Papa

Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport.

Șoferu’ ia bagajele, le bagă în portbagaj (și nu erau chiar puține).

După asta, văzându-l pe Papă așteptând, îi spune:

— Sfinția Ta, vă rog să poftiți.

— Știi, fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să conduc… Lasă-mă de data asta tu, te rog.

— Ohh, e imposibil. Mi-aș pierde jobul.

— Te rog, și să știi că sunt extrem de generos…

Șoferu’, până la urmă, cedează.

Papa la volan. Talpă. 120 km la oră

Șoferu’:

— Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde poliția.

Papa, blană. 160 km/h.

În spate, mașina poliției. Papa lasă geamul în jos.

Vine polițaiul, salută și se întoarce la mașina de poliție.

Ia stația:

— Sunt 1435. Dă-mi-l pe șefu’.

— Care-i treaba, bă?

— Șefu’, nu știu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.

— Arde-l.

— Nu cred că pot, e tare.

— Cine e, bă, primaru’?

— Nuu, mai important.

— Un guvernator, senator, ceva?

— Maaai tare!!!

— Cine, bă?

— Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina.

