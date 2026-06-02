BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.
Dumnezeu către Adam:
-Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
-Nu, Doamne, pur și simplu am o presimțire rea.
Bulă și permisul
– Domnule Bulă, de ce nu aveți permisul de conducere la dumneavoastră?
– Păi, domnu’ polițist, este la voi de luna trecută. Să nu-mi spuneți că l-ați pierdut, că mă supăr!
Bungee Jumping
Trei vulturi făceau bungee jumping.
Sare unu’ de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile.
Sare al doilea, sare al treilea…
— Mamă, ce cool a fost, zice unu’, hai să mai sărim o dată. Sus apare ursu’.
— Băi, ce faceți voi aici?
— Bungee jumping.
— Vreau și eu!
— Păi hai, sari.
Sare ursu’ în același timp cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs:
— Bă, da’ tu ai aripi?
— Nu, n-am…
— Mamă, ce cool e ursu’!
Mașina lui Papa
Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport.
Șoferu’ ia bagajele, le bagă în portbagaj (și nu erau chiar puține).
După asta, văzându-l pe Papă așteptând, îi spune:
— Sfinția Ta, vă rog să poftiți.
— Știi, fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să conduc… Lasă-mă de data asta tu, te rog.
— Ohh, e imposibil. Mi-aș pierde jobul.
— Te rog, și să știi că sunt extrem de generos…
Șoferu’, până la urmă, cedează.
Papa la volan. Talpă. 120 km la oră
Șoferu’:
— Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde poliția.
Papa, blană. 160 km/h.
În spate, mașina poliției. Papa lasă geamul în jos.
Vine polițaiul, salută și se întoarce la mașina de poliție.
Ia stația:
— Sunt 1435. Dă-mi-l pe șefu’.
— Care-i treaba, bă?
— Șefu’, nu știu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.
— Arde-l.
— Nu cred că pot, e tare.
— Cine e, bă, primaru’?
— Nuu, mai important.
— Un guvernator, senator, ceva?
— Maaai tare!!!
— Cine, bă?
— Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina.
VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Când poți spune că ai o pensie mare în România
BANC | „Bulă, nu înțeleg de ce ești supărat. Ți-am promis că într-o zi o să fim 3”