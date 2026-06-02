Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit de ce a primit să mănânce: „Am luat ‘țeapă’! Nu mai revin, mai bine caut altceva”

Un român care a ales să își petreacă vacanța de Rusalii într-un resort de lux din Turcia a rămas cu un gust amar, după experiența avută la sistemul all-inclusive.

Acesta a fost cazat la Rubi Platinum Spa Resort & Suites, un hotel de 5 stele din Alanya. Locația este cunoscută pentru facilitățile sale premium și pachetele turistice all-inclusive.

Într-o postare făcută pe un grup dedicat vacanțelor, turistul nu și-a ascuns dezamăgirea și a descris pe scurt experiența trăită:

„Am luat ‘țeapă’. Poate nu știu eu să apreciez, dar eu nu mai revin, mai bine caut altceva”, a scris acesta, stârnind reacții mixte din partea internauților.

Cu ce preparate s-a delectat turistul la micul dejun

Turistul român a decis să facă publice și imagini cu preparatele servite la mesele principale din cadrul sejurului, respectiv micul dejun și prânzul.

La prima masă a zilei, oferta culinară a inclus o varietate de mezeluri și brânzeturi. Printre ele s-au numărat și legume proaspete și câteva preparate cremoase servite în boluri. De asemenea, nu au lipsit fructele, printre care ananas, căpșuni pe bețe, piersici, portocale, banane și nectarine.

Bufetul a fost completat de o selecție de produse de patiserie și deserturi. Printre bunătăți s-au numărat biscuiții, prăjiturile și cornulețele, surprinse în imaginile distribuite de turist.

Meniul oferit la prânz

La prânz, oferta de tip bufet a continuat în același stil variat, cu preparate care au inclus pește servit pe pat de gheață și lămâie, mai multe tipuri de carne la grătar, dar și pizza proaspăt preparată.

Zona de panificație a fost una generoasă, cu diferite sortimente de pâine, inclusiv tipuri artizanale, nefeliate, ca făcute în casă, alături de baghete crocante. Nu au lipsit nici deserturile orientale, precum baklava, dar și prăjituri și torturi variate.

La capitolul fructe, oaspeții au avut la dispoziție pepene roșu feliat, aceleași sortimente de fructe disponibile și la micul dejun, la care s-au adăugat banane cu ciocolată. De asemenea, oferta a fost completată de paste, măsline cu și fără sâmburi, precum și alte preparate specifice bufetelor internaționale.

În general, resorturi de tip all-inclusive de 5 stele din Turcia, precum Rubi Platinum Spa Resort & Suites, oferă zilnic bufete extinse, cu stații de gătit live (live cooking), preparate internaționale și locale, inclusiv specialități turcești, fructe de mare, grill, deserturi orientale și o gamă largă de fructe și salate, menite să acopere preferințele unui public internațional divers.

