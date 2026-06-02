Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Totuși, ele se regăsesc la un click distanță, iar printre cele mai populare în mediul online sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau chiar mutarea unui singur chibrit pentru a corecta calculul. Astfel de teste îți pun mintea la încercare, abilitatea vizuală, memoria și capacitățile matematice. De asemenea, rezolvând astfel de teste pe termen lung creierul poate fi antrenat, iar memoria nu va juca feste. Ești gata?

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0

Ziua de azi vine așa cum v-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să rezolvi exercițiul într-un timp scurt. Un astfel de exercițiu îți pune mintea la contribuție. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate pune în dificultate, așadar este important să te concentrezi. Testul de azi te provoacă să găsești răspunsul corect, în timp ce te antrenezi, dar și te distrezi. Pentru a-l rezolva, trebuie să privești atent și să muți un singur chibrit. Crezi că te descurci? Să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să rezolvi exercițiul: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va da răspunsul corect. Ei bine, calculul 9 + 0 = 0 este greșit, iar pentru a corecta exercițiul matematic trebuia mutat chibritul care formează cifra 0, astfel încât să se formeze cifra 9. Așadar, calculul corect este 9 + 0 = 9.

Dragă cititorule, dacă te-ai întrebat vreodată cum se clasifică nivelul IQ, ei bine este astfel:IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

