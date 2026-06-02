Acasă » Știri » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0

De: Denisa Crăciun 02/06/2026 | 16:32
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Totuși, ele se regăsesc la un click distanță, iar printre cele mai populare în mediul online sunt cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau chiar mutarea unui singur chibrit pentru a corecta calculul. Astfel de teste îți pun mintea la încercare, abilitatea vizuală, memoria și capacitățile matematice. De asemenea, rezolvând astfel de teste pe termen lung creierul poate fi antrenat, iar memoria nu va juca feste. Ești gata?

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0

Ziua de azi vine așa cum v-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să rezolvi exercițiul într-un timp scurt. Un astfel de exercițiu îți pune mintea la contribuție. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate pune în dificultate, așadar este important să te concentrezi. Testul de azi te provoacă să găsești răspunsul corect, în timp ce te antrenezi, dar și te distrezi. Pentru a-l rezolva, trebuie să privești atent și să muți un singur chibrit. Crezi că te descurci? Să începem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să rezolvi exercițiul: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va da răspunsul corect. Ei bine, calculul 9 + 0 = 0 este greșit, iar pentru a corecta exercițiul matematic trebuia mutat chibritul care formează cifra 0, astfel încât să se formeze cifra 9. Așadar, calculul corect este 9 + 0 = 9.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 9 + 0 = 0

Dragă cititorule, dacă te-ai întrebat vreodată cum se clasifică nivelul IQ, ei bine este astfel:IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

VEZI ȘI: TEST IQ | Identificați „X”-ul din această imagine!

Test de logică | Câte diferențe puteți găsi în 55 de secunde? Geniile le identifică pe toate 3

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Știri
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit de ce a primit să mănânce: „Am luat ‘țeapă’! Nu mai revin, mai bine caut altceva”
Știri
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit de ce…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar pe zi” este fals
Adevarul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
Click.ro
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: De ce-am votat, de ce am mai vota?
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Doliu în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit chiar înainte de Campionatul Mondial
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit ...
Un român a fost de Rusalii la „all-inclusive” în Turcia, la 5 stele. A fost dezamăgit de ce a primit să mănânce: „Am luat ‘țeapă’! Nu mai revin, mai bine caut altceva”
Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ...
Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ”Lumea începe să o ia de la capăt”
BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam
BANC | Adevărul despre coasta lipsă a lui Adam
Zodia care ajunge la sapă de lemn în iunie 2026. Cristina Demetrescu anunță „pierderi financiare ...
Zodia care ajunge la sapă de lemn în iunie 2026. Cristina Demetrescu anunță „pierderi financiare importante” pentru acești nativi
Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu, la telefon: „Ești nebun, ai fi fost la închisoare ...
Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu, la telefon: „Ești nebun, ai fi fost la închisoare dacă nu eram eu!”
Vezi toate știrile