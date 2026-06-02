Cum arată catedrala cu buncăr a lui Gigi Becali? Imagini rare din interior

De: Irina Vlad 02/06/2026 | 15:12
Biserica de 10 de milioane de euro ridicată de Gigi Becali (67 de ani) în Pipera urmează să fie inaugurată. Patronul FCSB pregătește o lansare grandioasă, când va avea loc și slujba de sfințire a lăcașului sfânt. 

„Cea mai frumoasă biserică din lume”, așa cum a fost numită de Gigi Becali, urmează să își deschidă porțile pentru credincioși. Latifundiarul din Pipera a investit peste 10 miliaone de euro în propria biserică, proiect care a luat naștere ca o promisiune către Dumnezeu, în 2008. La aproape 20 de ani distanță, biserica este finalizat în proporție de 70%.

Biserica lui Gigi Becali se află în punctul zero al Piperei, aproape de zona de nord a Capitalei, fiind unul dintre cele mai importante proiecte din viața religioasă a milionarului. Lăcașul sfânt a fost gândit mai mult ca un complex decât ca o biserică obișnuită, fiind descrisă ca o construcție tip „catedrală”, cu dimeniuni mari, detalii și finisaje scumpe – majoritatea din aur.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”.

Făgăduința mea este acum împlinită după 18 ani. Acum slavă Domnului că a pus turla mare! Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe..”, spunea Gigi Becali în urmă cu ceva timp.

În interior, biserica dispune de o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați care a fost acoperită cu mozaic în tehnică bizantină, fiecare bucată de eproximativ un centimetru fiind montată manual, cu penseta, motiv pentru care lucrarea este una deosebit de complexă și de durată. Lucrările au avansat lent, iar finalizarea lăcașului de cult este estimată abia peste 3 ani.

Turle în stil rusesc și clopote acoperite cu foiță de aur, mozaicuri și detalii decorative de lux, picturi religioase bogate, dar și vitralii realizate de artiști renumiți sunt doar o parte din elementele care definesc construcția. Până în acest moment, finanțatorul FCSB a investi peste 10 milioane de euro, investiție care nu se oprește aici.

Un detaliu care a atras atenția publicului este existența unui buncăr antiatomic construit la subsolul clădirii, accesibil printr-o scară interioară. Biserica lui Gigi Becali urmează să fie sfințită în această lună, pe data de 14 iunie, când milionarul are de gând să pregătească o inaugurare grandioasă.

