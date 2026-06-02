EX-prezentatorul Survivor vorbește fără perdea despre viața cu o adolescentă în casă: „Mi-a zis că sunt un tiran!”

Taticool sau Dan Cruceru recunoaște, cu sinceritate, că nu a uitat niciodată de unde a plecat și că a fost un copil sărac. Celebrul fost prezentator de la Survivor ne dezvăluie, în exclusivitate, un secret bine ascuns despre el. Antreprenor de succes, blogger, acum și ghid autorizat în relația părinte-copil, Taticool vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cea mai mare spaimă a lui, ca tătic de fată. Dan Cruceru, dincolo de faima și celebritate, ne explică cât de important este că părinții să se implice, non stop, în creșterea copiiilor. Aflăm de la el și de ce nu înțeleg copii atunci când le cerem să aibă răbdare.

Taticool are, împreună cu frumoasa lui soție Cristina, doi copii minunați. Sophia face 15 ani și Dan Cruceru ne spune care sunt motivele de ceartă când ai un adolescent în casă. Dan-Christian, mezinul, promite să devină un fotbalist de succes. Taticool ne explică de ce este important ca, într-o familie, mama și tatăl să aibă timpul lor singuri, cum reușesc să „fugă” de acasă și ne dezvăluie, în exclusivitate, cel mai mare defect al lui.

CANCAN.RO: Ce-a mai făcut Taticool în ultima perioadă?

Dan Cruceru: Cel mai important este faptul că am devenit ghid autorizat în relația părinte-copil. Varianta în engleză este parenting couch. Am făcut un master de 10 luni, cu teme, ședințe, live-uri, la J.A.I. Institute for parenting. Ei licențiază oamenii în privința conceptului de parenting transformațional și conștient. După 11 ani de Taticool mi-a dorit această acreditare, să evit să se trezească cineva să mă întrebe diverse.

Am lansat un Ebook Taticool cu diverse lucruri importante din neuroștiință și cum să reacționezi atunci când copilul tău face trăznăi. Nu există copil obraznic, doar colpeșit. Vreau să îi fac pe părinți să înțeleagă că orice comportament nedorit al copilului ascunde niște lucruri de fapt. Nu este de vină copilul. Trebuie să săpăm adânc și să vedem de unde se trage. Când îi ceri unui copil să facă niște lucruri de care, anatomic vorbind, nu este capabil, este o greșeală. Creierul lui nu este, de cele mai multe ori, destul de dezvoltat pentru ce îi cerem.

Abia spre 25 de ani creierul se dezvoltă normal. Când îi ceri unul copil mic să aibă răbdare el nu înțelege pentru că nu are cum. În toată discuția despre parenting este vorba, de fapt, de noi. Cum primim mesajele copiilor noștri, cum le procesăm cu calm. Cred cu tărie că vremurile s-au schimbat, că nevoile copiilor nostri sunt altele. Acum au nevoie de mai multă atenție, emoțional vorbind. Când eram noi copii, părinții aveau alte griji, dar acum nu mai este cazul.

Dan Cruceru, tată de fată adolescentă: „Este spectaculos de frumos”

CANCAN.RO: Sophia împlinește 15 ani în august. Cum te simți ca părinte de adolescent? Contează tot ce ai citit și ai trăit până acum?

Dan Cruceru: Este spectaculos de frumos, de fain, pentru că eu am fost și sunt un tată prezent. Dar aș vrea să se înțeleagă că avem și noi dispute. Machiaje, haine. Doar că aici nu eu sunt polițistul rău ci Cristina, ea este mai atentă. Eu mă iau de ea din altele. De exemplu, într-o zi Sophia a plecat de la școală, cu taxiul, doar ca să stea 10 minute acasă, să-și încarce puțin telefonul și să se întoarcă. Avea o zi mai lungă și nu s-a gândit la asta. I-am spus că ne vedem acasă, să nu plece ca să mergem împreună înapoi la școală.

Când am ajuns i-am explicat că nu e normal să chetluiască banii așa, chiar dacă vorbim de 50 de lei. Nu mi se pare normal să dea banii ăștia pe taxi doar ca să stea 10 minute acasă. Mă aștepta, s-a urcat în mașină și 3 ore m-a ignorat. Dupa ce s-a liniștit ne-am împăcat. Mi-a zis că am fost un tiran și eu i-am spus că, la 15 ani, mă așteptam de la ea să-și facă un plan. Mi-a dat dreptate.

Am o relație superbă cu ea și mi-am schimbat abordarea. Eu nu văd probleme în ceea ce fac ei, eu văd provocări. De multe ori stau și mi se umple sufletul de entuziasm și nerăbdare, când vin spre casă, să văd ce trăznăi au mai făcut copiii mei. Este vorba de noi, cum primim noi mesajul copiilor noștri. Iar dacă suntem sănătoși la cap, echilibrați, lucrurile sunt cu totul altele. Dacă înțelegem că nimic din ce face un copil nu este cu rea voință, atunci putem avea o relație faină. Și azi fata mea, la aproape 15 ani vine la mine în brațe și-mi cere s-o îmbrățișez, ceea ce este absolut minunat.

CANCAN.RO: Va face liceul în altă țară, așa cum își dorește, sau aici?

Dan Cruceru: Nu, acum va rămâne în București. A fost doar un gând, dar considerăm că este prea devreme. O să vedem la facultate. Este un copil foarte atașat de familie și o las să mai copilărească.

Spaimele lui Taticool: „La 12 noaptea ar putea să se pupe, văd scenariul asta”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai grea întrebare pe care ai primit-o de la Sophia? Dar de la Dan?

Dan Cruceru: Întrebări nu am primit, dar cred că cea mai grea situația ar fi să vină acasă cu un iubit. Paradoxal, nu a venit încă. Are ea așa, o mică tragedie în cap, că nu există niciun băiat care să-i placă. Dorința asta de a fi în rândul lumii, cool pentru anturaj…de la tentațiile intezise până la cele sexuale…Părerea mea, până acum, din ce îmi spune mie, este că-i extrem de inocentă și foarte departe de chestiile astea. Bine, în viața adolescentină foarte departe poate însemna și 2 săptămâni (râde, n.red.).Nu ști când o lovește îndrăgosteala. Ei sunt o gașcă de vreo 7 copii, se strâng și mai fac câte un sleep over, sunt și băieți în gașcă. La 12 noaptea ar putea să se pupe, văd scenariul asta, mai stau cu inima strânsă, dar încerc să fiu pregătit.

CANCAN.RO: Ca procent, în România, după atâția ani de experiență ce crezi: mamele sau tații duc greul parenting-ului într-o familie?

Dan Cruceru: S-au schimbat lucrurile în bine. Acum 11 ani, când m-am apucat de Taticool, era de-a dreptul penibil ca un tată să iasă afară cu căruciorul și să aibă grijă de copii. În marile centre urbane lucrurile s-au schimbat. În mediul rural însă e nevoie de zeci de ani pentru a schimba ceva. Acum sunt din ce în ce mai mulți tătici implicați. Dar foarte important de știut, mamele rămân majoritatea. Tații se implică, cam 40%, în primii ani de viață ai copilului. După aia unii se mai pierd pe drum. În România e arhetipal ca tatăl să livreze, să aducă bani acasă.

Se simte destul de mult absența tatălui în viața adolescentină. Mulți spun că tatăl nu mai este prezent în educația lor. Psihologic, un adolescent are nevoie mai mult de prezența tatălui. Sunt momente în care mama este copleșită și ar fi minunat să aibă un ajutor.

CANCAN.RO: Seamănă Sophia cu Dan-Christian la caracter?

Dan Cruceru: Absolut deloc. Dan-Christian este un băiat plin de energie. Sunt atât de diferiți și atât de mișto fiecare în parte. Au și elemente comune, le place școala amândurora. Eu cu Sophia nu am făcut teme niciodată. I-am zis că este responsabilitatea ei, noi nu avem teme, iar acum este în top 3 din clasa ei. Vrea să dea la unul din cele mai bune licee din București și învață de rupe.

Dan este pasionat de fotbal, ar mânca fotbal pe pâine. Are săptămâni când face și câte 6 antrenamente. Se înscrie în toate echipele posibile, văd foarte multă pasiune la el. Este un tip foarte hotărât atunci când are un plan.

Acum vreo 2 ani, Sophia și-a pus în cap să candideze la funcția de președintele clasei. Dan era la grădiniță, grupa mare și s-a gândit că ar vrea și el. S-a dus la educatoare și i-a venit ideea să le dea câte o ciocolată tuturor colegilor, dacă îl votează. I-am luat 20 de ciocolățele, a intrat și educatoarea în jocul lui, a candidat și a fost votat în unanimitate (râde, n.red.).

Cum reușesc Taticool și Cristina, soția lui, mai „fugă” de acasă: „Nici copiii noștri nu au chef de noi tot timpul”

CANCAN.RO: Copii de dimineață până seara, așa arată viața ta și a Cristinei. Aveți și momentele voastre când sunteți singuri?

Dan Cruceru: Ne planificăm cel puțin două escapade anuale, două doar noi și două cu copiii. Escapadele noastre în cuplu pot însemna și un drum până la Cluj, de exemplu, luăm mașina și povestim, stăm un weekend acolo. Din cauza a ceea ce se întâmplă la nivel mondial, anul acesta am călătorit mai puțin, dar nu s-a terminat anul.

Plus că avem, săptămânal, ceva ce facem doar noi doi. Ieșim la masă, ne ducem în vizită la vecini și jucăm remi. Cumva la orice vârstă este nevoie de detașare. Nu există părinte perfect, există părinte perfectibil. Nici copiii noștri nu au chef de noi tot timpul, vor să mai stea și cu persoane de vârsta lor să li se facă dor de noi.

CANCAN.RO: Care crezi că e cea mai importantă calitate a ta? Dar cel mai mare defect?

Dan Cruceru: Cea mai mare calitate a mea este că vreau să fiu mai bun pentru copiii mei, în fiecare zi. Nu sunt perfect, mai greșesc, dar de un an nu am mai țipat la nimeni în casă (râde, n.red.). Uneori nu am chef decât să-mi iau nevasta și să mergem să vedem un film, să dăm ignore.

Iar defect…nu cred că e cel mai mare, dar eu nu reușesc să mă opresc și să mă bucur mai mult pentru ceea ce am deja. Am fost educat într-o vreme în care trebuia să fiu cel mai bun. Iar eu, dacă am atins un anumit nivel, vreau nivelul următor. Încă lucrez cu mine, mă „tratez” să fiu mulțumim de ceea ce am.

Dan Cruceru este o vedetă sinceră: „Am fost un copil foarte sărac”

CANCAN.RO: A existat vreodată un moment, în viață ta, când celebriatea ți s-a „suit” la cap?

Dan Cruceru: Celebritatea…(rade, n.r.), depinde ce înseamnă celebritate. Cu siguranță, când eram prezentator la Survivor, una din top 5 emisiuni în România…mă gândeam că e flatant să ajungi acolo, să primești mii de aprecieri. Cumva, însă, nu am uitat că am fost un copil foarte sărac, nicio secundă. Niciodată nu am făcut o achiziție pe care nu trebuia s-o fac doar pentru că aveam un statut de vedetă. Îmi permit să am o mașină bună pentru că am nevoie de ea. Dacă investesc într-o haină de brand este pentru că eu consider că merită să dau banii ăia pe ea. Mă îmbrac, însă, de unde îmi place. „Arogante” fac pentru Cristina și ea pentru mine, când este vorba de un cadou. Și doar la ocazii importante.

CANCAN.RO: Marele tău secret este… timiditatea?

Dan Cruceru: Poate nu par, dar sunt destul de timid. Timid în gestionarea relației cu fanii mai ales. Poate par foarte rezervat și nu prea știu să primesc aprecierile și poate de asta nu mi s-a urcat celebritatea la cap în mod excepțional. Am rămas mereu cu anumite rezerve. La mine celebritatea se manifestă prin foarte multă muncă. Am muncit de mi-au sărit capacele și continui s-o fac, câte 10 ore pe zi. De peste tot, telefon, laptop, de pe malul marii, din vacanță.

