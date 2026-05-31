Gigi Becali a venit pregătit cu tămâie și teancul de euro. Patronul FCSB l-a răsplătit regește pe preotul care a făcut sfeștanie pe șantierul bisericii din Pipera

De: Adrian Vâlceanu 31/05/2026 | 07:50
Nu poți face totul de unul singur! Gigi Becali a fost văzut de CANCAN.RO din nou pe șantierul bisericii din Pipera, unde s-a făcut o sfeștanie pentru ca lucrurile să meargă bine în continuare. Preotul care s-a ocupat de această taină a fost răsplătit regește! Avem imagini cu teancul de euro pe care Becali l-a scos din buzunar pentru proiectul lui de suflet!

Ctitoria lui Gigi Becali din Pipera, o biserică impresionată, ale cărei uși aurite au fost montate deja, înaintează în ritm alert, iar forțele binelui par să sprijine din plin acest proiect. Sigur, nimic nu e gratis, și pentru o asemenea ctitorie este nevoie de mulți bani. Din fericire, Gigi Becali dispune de o avere mare, și își permite să ducă la bun sfârșit acest sfânt lăcaș.

Sosit pe șantier la volanul Rolls-Royce-ului său de 500.000 de euro, Becali coboară și discută cu preotul care îl aștepta deja. S-a făcut slujbă, s-a aprins tămâie, au fost aduși doi stâlpi foarte înalți, de culoarea bronzului. Mai rămâne un mic detaliu: banii. Gigi Becali pare încântat de ce s-a realizat acolo, așa că scoate un teanc de euro din buzunar și începe să numere. După ce ezită o clipă, mai trage o bancnotă de 100 de euro din teanc și-i întinde numerarul preotului, care ia banii și-i bagă în buzunarul sutanei.

Preotul primește banii pentru sfeștania de pe șantier

Becali poartă aceeași „uniformă” ortodoxă, creată special pentru el de designerul Alexandru Ciucu, adică niște haine cu încărcătură religioasă, decorate cu cruci și inscripții creștine. Acestea sunt hainele sale de zi cu zi, pentru că la ocazii speciale se îmbracă în stilul opulent care l-a caracterizat întotdeauna. Nu e prima oară când CANCAN.RO l-a văzut pe Becali în zonă. Proiectul bisericii durează de ani buni și Becali se implică direct.

Numărat, cântărit, măsurat!

E probabil primul caz de micro-management creștin de pe vremea boierilor care ridicau ctitorii pentru a-și mai mântui din păcatele vieții lumești. Însuși Gigi Becali a recunoscut în multiple rânduri că i-a plăcut „să mănânce cu lingură de aur”, adică s-a dedat luxului. Chiar dacă oficial biserica din Pipera se clădește pentru ca patronul FCSB să-și îndeplinească o promisiune pe care a făcut-o după ce echipa lui a bătut Galatasaray, în realitate este mult mai probabil ca „latifundiarul din Pipera” să se gândească deja la lumea de dincolo și la iertarea păcatelor.

Becali vorbește cu pasiune despre biserica lui

Generozitatea de care dă mereu dovadă în preajma acestei biserici (și nu numai) sunt semnul că Becali vrea să se pună mai mult în slujba binelui și să-și mai tempereze tentațiile pământești, cum ar fi acel ultra-luxos Rolls-Royce.

