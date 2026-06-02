BANCUL ZILEI | Când poți spune că ai o pensie mare în România

Vreau să am o pensie atât de mare, încât atunci când desfac un iaurt, să nu mai ling capacul.

Alte bancuri amuzante

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:

„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Doi avocați intră într-un bar

Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandwich-urile proprii.

Ospătarul le spune:

– Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.

Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandwich-urile între ei.

Inculpatul către avocatul său

Inculpatul către avocatul său:

– Dacă scap cu șase luni, primiți de Ia mine 20.000 de euro.

Avocatul după terminarea procesului:

– Să știi că a fost ceva de muncă, judecătorii voiau să te achite.

Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:

– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?

Avocatul răspunde:

– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:

– Cât costă un divorț?

– 1000 de euro toate cheltuielile!

– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.

– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

