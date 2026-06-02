BANCUL ZILEI | Când poți spune că ai o pensie mare în România

De: Elisa Tîrgovățu 02/06/2026 | 15:54
Chiar dacă ne aflăm abia la începutul săptămânii, energia și motivația nu trebuie să lipsească din programul nostru. Sarcinile zilnice și proiectele în desfășurare merită toată atenția, însă câteva momente de relaxare sunt întotdeauna binevenite.

Pentru cei care au nevoie de o doză de bună dispoziție, CANCAN.RO vine și astăzi cu un banc savuros care promite să stârnească hohote de râs. Gluma zilei are în prim-plan pensia, un subiect la care mulți visează, la fel cum într-o zi de marți gândurile fug deja către weekendul care se apropie.

Vreau să am o pensie atât de mare, încât atunci când desfac un iaurt, să nu mai ling capacul.

Alte bancuri amuzante

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Doi avocați intră într-un bar

Doi avocați intră într-un bar, își comandă câte un suc și își scot sandwich-urile proprii.
Ospătarul le spune:
– Mă scuzați, la noi este interzis să veniți cu mâncarea proprie.
Avocații s-au privit reciproc și au schimbat sandwich-urile între ei.

Inculpatul către avocatul său

Inculpatul către avocatul său:
– Dacă scap cu șase luni, primiți de Ia mine 20.000 de euro.
Avocatul după terminarea procesului:
– Să știi că a fost ceva de muncă, judecătorii voiau să te achite.

Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

