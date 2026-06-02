Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu, la telefon: „Ești nebun, ai fi fost la închisoare dacă nu eram eu!”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-ar fi înfuriat pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, în timpul unei convorbiri telefonice de luni, numindu-l pe Netanyahu „nebun” și spunându-i că toată lumea „urăște Israelul”. Președintele Americii i-a cerut Israelului să accepte un armistițiu cu gruparea teroristă Hezbollah.

Axios citează un oficial american care a rezumat mesajul lui Trump către Netanyahu astfel:

„Ești al naibii de nebun. Ai fi la închisoare dacă nu eram eu. Te salvez. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta.”

Donald Trump ar fi urlat la Benjamin Netanyahu

O a doua sursă, care are cunoștință despre convorbire, a declarat publicației că președintele american era „furios” și, la un moment dat, i-a strigat lui Netanyahu: „Ce naiba faci?”.

Două dintre surse au mai spus că Trump l-a acuzat pe Netanyahu de ingratitudine în timpul apelului privind escaladarea luptelor din Liban, o conversație pe care Axios a descris-o ca fiind „plină de înjurături”.

Deși oficialii americani au declarat pentru site-ul de știri că Trump era conștient că Hezbollah a tras în mod repetat asupra Israelului și că Ierusalimul are dreptul să răspundă, aceștia au spus că el credea că Forțele de Apărare ale Israelului au răspuns disproporționat în ultimele zile, riscând eforturile Washingtonului de a asigura o prelungire a armistițiului cu Iranul, care condiționează un potențial acord de un armistițiu în Liban.

Tensiuni între Trump și Netanyahu

Trump l-a „redus la tăcere” pe Netanyahu în timpul apelului, a declarat un oficial american pentru Axios, iar „Bibi a spus: «OK, OK, asigură-te doar că totul este rezolvat».” De asemenea, oficialii americani spun că Trump i-a amintit lui Netanyahu că l-a ținut departe de închisoare, amintind de cererea publică repetată a lui Trump ca președintele Isaac Herzog să-l grațieze pe prim-ministru, care se află în mijlocul unui lung proces de corupție.

Surse americane au declarat că Trump consideră că Israelul are dreptul să răspundă atacurilor lansate de Hezbollah, însă crede că reacția militară din ultimele zile a fost disproporționată și riscă să alimenteze și mai mult tensiunile din Orientul Mijlociu. În plus, administrația americană se teme că intensificarea conflictului ar putea bloca orice progres diplomatic în relația cu Iranul.

Relația lui Trum cu Netanyahu se răcește mai mult

Potrivit acelorași surse, Trump ar fi făcut presiuni pentru anularea unor lovituri planificate asupra Beirutului. Ulterior, liderul american a susținut public că discuția cu Netanyahu a fost una productivă și că au fost făcuți pași pentru reducerea tensiunilor. Cu toate acestea, oficialii israelieni au transmis mesaje care sugerează că Israelul își rezervă dreptul de a continua operațiunile militare dacă atacurile Hezbollah vor continua.

Deși Trump și Netanyahu au fost considerați mult timp aliați apropiați, în ultimii ani au existat mai multe episoade de tensiune între cei doi. Presa americană notează că actuala dispută este una dintre cele mai dure confruntări verbale relatate până acum între liderii Statelor Unite și ai Israelului. Scandalul vine într-un moment extrem de sensibil pentru regiune, marcat de confruntările dintre Israel și Hezbollah, de tensiunile cu Iranul și de eforturile diplomatice ale Washingtonului de a evita extinderea conflictului în întregul Orient Mijlociu.

