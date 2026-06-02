Astrologul Sanda Ionescu, previziuni îngrijorătoare: luna iunie 2026 poate schimba istoria omenirii! ”Lumea începe să o ia de la capăt”

Luna iunie 2026 vine cu energii intense și schimbări care pot rescrie reguli la nivel global. Astrologul Sanda Ionescu, membru al prestigioasei Asociații Astrologice din Marea Britanie, avetizează că perioada care urmează nu este una obișnuită.

Din punct de vedere astrologic, omenirea traversează un moment de răscurce, în care fricile, interesele personale și transformările sociale ies puternic la suprafață.

Saturn dă tonul lunii: „Totul se mișcă greu”

Potrivit astrologului, ora planetară a lunii iunie este guvernată de Saturn, prima planetă în ordinea caldeeană. Acest aspect indică o perioadă marcată de încetiniri, dificultăți și provocări, în special în zona autorităților și a deciziilor politice.

Planeta traversează o perioadă dificilă. Totul se miscă foarte greu, mai ales din punct de vedere politic, fiind aspect al autorităților. Se văd fricile, mai ales cele media, Saturn în Berbec trigon Lilith în Săgetător. Iar soluțiile pentru alchimizare sunt: Soluții pentru alchimizare: calmul, organizarea, planificarea, răbdarea, prudența, disciplină să ne stabilim prioritățile și să înțelegem că totul se întămplă la momentul oportun

Saturn aflat în Berbec aduce în atenție lecțiile trecutului și responsabilitățile pe care nu le mai putem evita. În opinia astrologului, comoditatea și lipsa de implicare pot deveni adevărate obstacole în această perioadă și este important să ni le asumăm.

Luna plină scoate adevărul la lumină

Un alt punct important al lunii este Luna Plină în Săgetător, trecută de apogeu, acesta fiind pe 31 mai și se află sub influența lui Jupiter. Acest context astrologic vorbește despre o avalanșă de informații și despre nevoia de a separa adevărul de zgomotul de fond.

E indicat să înțelegem de ce-ul din spatele evenimentelor. Se cere sinceritate. Se vor dezvălui foarte multe. E necesar să înțelegem că adevărul absolut nu-l deține nimeni, recomandă astrologul.

Perioada favorizează finalizarea proiectelor intelectuale, absolvirea studiilor și depășirea convingerilor limitative.

Sanda Ionescu: ”Moare o dinastie pentru a se naște alta”

Unul dintre cele mai puternice aspecte astrologice ale lunii este trigonul dintre Sorele în Gemeni și Pluto în Vărsător. Potrivit Sandei Ionescu, acest aspect poate genera schimbări majore în structurile de putere ale lumii.

Lumea începe să o ia de la capăt. Se schimbă jocul. Se creează noi teorii sau se preiau părți din anumite țări de către state conducătoare globale. O să fim puși în fața unor situații în care vom fi nevoiți să ne adaptăm. Posibil să vedem oameni noi la conducerea globală. E necesar să rezistăm schimbărilor.

Ea amintește și că astfel de configurații astrologice au însoțit în trecut evenimente istorice majore, precum Revoluția Franceză, schisme religioase sau răzvoaie de independență.

Venus în Leu aduce pasiune, gelozie și trădări

Începând cu 14 iunie, Venus intră în Leu și schimbă complet atmosfera în plan sentimental. Energia devine mai pasională, mai teatrală și mai orientată către recunoaștere și validare. Astrologul avertizează că perioada poate aduce la suprafață trădări amoroase, rivalități și drame relaționale.

Se simte bine Venus în Leu, pentru că discutăm de Casa a5-a, care este casa fericirii Venusiene. Poate aduce rivalități, competiție, dominanță, drame relaționale. Este aspectul Reginei, nevoia de a fi pe primul loc , spune astrologul.

Conjuncția dintre Venus și Jupiter amplifică nevoia de lux, popularitatea și dorința de afirmare, dar poate conduce și la exagerări financiare și emoționale.

Mercur retrograd în Rac: familia devine prioritară

Între 29 iunie și 23 iulie, Mercur intră aparent retrograd în Rac, aducând lecții importante legate de familie, emoții relațiile apropriate.

Lecțiile retrogradării sunt: să nu ne pierdem conexiunile cu cei apropriați, cu familia. Raționamentul este înlocuit de inteligența emoțională. Se creează amintiri pe baze de emoționale. Ne cere să fim mai compasivi. Aduce sensibilitate mai mare la nivel emoțional, ne cere maturizare, explică Sanda Ionescu.

Perioada favorizează introspecția și reconectarea cu cei dragi, însă nu este considerată potrivită pentru decizii luate la impuls.

Jupiter în Leu, vedeta absolută a perioadei

De la finalul lunii iunie și până în vara lui 2027, Jupiter intră în Leu, aspect pe care Sanda Ionescu în numește „Regula de Aur”, mai ales pentru că este implicată și steaua Regulus. Acest tranzit favorizează creativitatea, arta, educația și descoperirea vocației personale. Copiii și tinerii talentați pot obține rezultate remarcabile la compețiții și olimpiade internaționale.

Este o perioadă care aduce entuziasm, bucurie de viață, idealuri înalte și speculații financiare la nivel înalt. Copiii țării pot avea realizări mari la olimpiade, concursuri internaționale. Profesorii pot începe să aibă o relație mai benefică cu copiii.

Avertismente pentru zona politică și socială

La nivel socio-politic, astrologul vorbește despre posibilitatea unor evenimente majore care pot marca perioada următoare.

Partidele mici preiau locul partidelor mari și pot avea loc arestări. Vor fi provocări în justiție și se vor afla tot felul de acte de corupție. Vor avea loc falimente, concedieri și se vor desecretiza fraude socio-politice.

În plan global, astrologul avertizează că pot exista evenimente spectaculoase și neașteptate, inclusiv incendii de aploare sau explozii care vor atrage atenția opiniei publice.

