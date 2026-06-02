Acasă » Știri » Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu

Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu

De: Anca Chihaie 02/06/2026 | 17:20
Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
A murit generalul Costică Voicu!/foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Moartea sa a fost anunțată marți.

Costică Voicu a fost una dintre cele mai cunoscute personalități ale structurilor de ordine publică din România, ocupând de-a lungul carierei funcții de conducere atât în cadrul Poliției Române, cât și în domeniul învățământului universitar de profil.

A murit generalul Costică Voicu!

Născut în noiembrie 1951, în județul Ialomița, acesta și-a construit cariera în sistemul de poliție, urcând treptat în ierarhia instituțională până la cea mai înaltă funcție din cadrul Poliției Române. În perioada 1996-1997 a condus instituția în calitate de inspector general, într-un context în care structurile de ordine publică traversau procese de reorganizare și adaptare la noile realități administrative și sociale ale țării.

După încheierea mandatului de la conducerea Poliției Române, Costică Voicu și-a continuat activitatea în mediul academic. În anul 2000 a fost numit rector al Academiei de Poliție, funcție pe care a deținut-o până în 2008. În cei opt ani de mandat, a coordonat activitatea uneia dintre cele mai importante instituții de formare a ofițerilor din România.

Pe lângă activitatea managerială, fostul rector s-a remarcat și prin contribuțiile sale în domeniul cercetării și al pregătirii profesionale. A publicat și coordonat numeroase lucrări de specialitate, manuale universitare și materiale destinate pregătirii studenților și cadrelor din sistemul de ordine publică.

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Ministerul de Interne.

În paralel cu activitatea desfășurată în instituțiile statului, Costică Voicu a avut un rol important și în cadrul organizațiilor profesionale ale polițiștilor. Timp de peste două decenii a fost implicat în conducerea unor structuri asociative dedicate promovării cooperării profesionale și reprezentării intereselor polițiștilor români la nivel internațional.

Greșeala care i-a fost fatală copilului de 2 ani mort pe DN1. Cum s-a produs accidentul din Făgăraș, de fapt

Marcia Lucas, fosta soție a lui George Lucas – regizorul „Star Wars”, a murit la 80 de ani. Cauza oficială a decesului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat de demoni!”
Știri
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat…
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
Știri
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu cred că ai fost înjunghiat, amice”
Adevarul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Mediafax
Se anunță ”FURTUNI” DE CĂLDURĂ fără precedent: ”Temperaturile au crescut extrem de rapid!”
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte ca mine”. Cine sunt iubiții superbelor fete?
Click.ro
Cum s-a distrat Prodanca cu fiicele și viitorii gineri în Italia? „Sunt amândouă mai înalte...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc premeditat în favoarea Rusiei
Gandul.ro
Bușcu: E posibil ca Gheorghiță să fi faultat SAFE/Acuz tot corpul conducerii militare de joc...
ULTIMA ORĂ
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri ...
Noi detalii în cazul lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu. Martorii fac dezvăluiri uluitoare: ”Era posedat de demoni!”
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea ...
Ștefan Mihalcea a murit într-un accident de motocicletă pe ”drumul diavolului” din Italia. Avea doar 32 de ani
BREAKING | O influenceriță celebră a fost găsită moartă în camera de hotel
BREAKING | O influenceriță celebră a fost găsită moartă în camera de hotel
Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte ...
Melek, revoltată după ce a fost la un pas să-și piardă permisul de conducere: ”Îmi dai 9 puncte penalizare pentru că am parcat în fața porții?”
Adelina Pestrițu, experiență traumatizantă la Disneyland Paris. Ce a putut să pățească vedeta: ...
Adelina Pestrițu, experiență traumatizantă la Disneyland Paris. Ce a putut să pățească vedeta: ”Am zis că mor!”
Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”
Despărțire-ȘOC în showbiz! Adrian Norocel și Ana și-au spus adio: „Nu mai există cale de împăcare”
Vezi toate știrile