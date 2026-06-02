Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu

Generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Moartea sa a fost anunțată marți.

Costică Voicu a fost una dintre cele mai cunoscute personalități ale structurilor de ordine publică din România, ocupând de-a lungul carierei funcții de conducere atât în cadrul Poliției Române, cât și în domeniul învățământului universitar de profil.

Născut în noiembrie 1951, în județul Ialomița, acesta și-a construit cariera în sistemul de poliție, urcând treptat în ierarhia instituțională până la cea mai înaltă funcție din cadrul Poliției Române. În perioada 1996-1997 a condus instituția în calitate de inspector general, într-un context în care structurile de ordine publică traversau procese de reorganizare și adaptare la noile realități administrative și sociale ale țării.

După încheierea mandatului de la conducerea Poliției Române, Costică Voicu și-a continuat activitatea în mediul academic. În anul 2000 a fost numit rector al Academiei de Poliție, funcție pe care a deținut-o până în 2008. În cei opt ani de mandat, a coordonat activitatea uneia dintre cele mai importante instituții de formare a ofițerilor din România.

Pe lângă activitatea managerială, fostul rector s-a remarcat și prin contribuțiile sale în domeniul cercetării și al pregătirii profesionale. A publicat și coordonat numeroase lucrări de specialitate, manuale universitare și materiale destinate pregătirii studenților și cadrelor din sistemul de ordine publică.

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Ministerul de Interne.

În paralel cu activitatea desfășurată în instituțiile statului, Costică Voicu a avut un rol important și în cadrul organizațiilor profesionale ale polițiștilor. Timp de peste două decenii a fost implicat în conducerea unor structuri asociative dedicate promovării cooperării profesionale și reprezentării intereselor polițiștilor români la nivel internațional.

