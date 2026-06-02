Dana Roba, operată de medicul vedetelor din Capitală! La ce intervenție estetică a apelat

Dana Roba a venit cu o veste incredibilă în mediul online. Make-up artista a ales să își mărească sânii și să își pună implant mamar. Cel care va face operația este chiar medicul vedetelor din Capitală.

Dana Roba este una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din țara noastră. După ce a trecut prin experiența dureroasă cu fostul soț, aceasta a înflorit. Este din ce în ce mai activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate imensă. Ea este foarte transparentă atunci când vine vorba de viața ei personală, iar acum vine cu o veste neașteptată. Vedeta își pune silicoane! Intervenția este deja programată, iar anunțul a fost făcut chiar în mediul online.

Vedeta pare că vrea să se transforme complet, mai ales că în ultima perioadă are grijă tot mai mult de felul în care arată. Aceasta a plecat de la Timișoara în București pentru a se prezenta la cabinetul medicului chirurg. Nu este vorba de unul oarecare, ci un medic cunoscut drept medicul vedetelor din Capitală. El le-a operat și pe Cudruța, Roxana Vancea și multe altele.

Ea și-a programat deja intervenția și va avea loc curând, mai exact în data de 23 iunie. Anunțul că își dorește implanturi mamare a fost făcut chiar de Dana Roba pe rețelele de socializare.

Dintre toți, l-am ales pe cel mai bun. În 23 iunie îmi va face cei mai frumoși sâni”, a declarat Dana Roba, a transmis Dana Roba în mediul online.

După relația eșuată pe care a avut-o cu Daniel Balaciu, make-up artista și-a încercat norocul în dragoste de mai multe ori, însă fără rezultat. Din acest motiv, vedeta a anunțat că nu își mai dorește momentan nicio relație și lasă lucrurile să decurgă natural.

Nu-mi mai doresc o relație serioasă. Momentan nu mai vreau o relație serioasă, dar știi cum e vorba aia, ce-ți place azi s-ar putea să nu-ți mai placă mâine. Nu e o regulă. Trebuie să fie un bărbat muncitor și, în al doilea rând, să fie înalt. Bărbații mici de statură nu-mi trebuie. E foarte fain să ai lângă tine un bărbat înalt. E ceva de vis. Nu se compară. Daniel n-a fost un bărbat înalt, nici Beni n-a fost înalt. Dar să ai un bărbat înalt e o plăcere aparte. Și să fie deștept, a spus ea într-un interviu.

