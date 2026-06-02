Ultimele cuvinte rostite de polițistul Ciprian Verdeș, înainte să fie ucis de propriul său fiu. Crima avut loc în plină stradă

Comunitatea din Piatra Neamț este încă în stare de șoc după ce Ciprian Verdeș (50 de ani), polițist cu o experiență de peste 30 de ani în MAI, a fost înjunghiat de propriul fiu, în vârstă de 22 de ani. Tragedia s-a petrecut în plină stradă, sub privirile martorilor, care susțin că au auzit ultimele cuvinte rostite de ofițer înainte de a-și pierde viața.

Scenele greu de descris au avut loc în seara zilei de luni, 1 iunie, pe bulevardul Mihail Eminescu din Piatra Neamț, în zona hotelului Ceahlău. Între Ciprian Verdeș și Vlad Verdeș, fiul său, ar fi izbucnit un conflict spontan, în urma căruia tânărul de 22 de ani și-ar fi ieșit din fire și și-a înjunghiat tatăl cu un cuțit.

Care au fost ultimele cuvinte rostit de polițistul Ciprian Verdeș

Alarma la 112 a fost dată în jurul orei 21:00, când martorii l-au văzut pe polițist ieșind rănit din scara blocului în care locuiește. Tânărul de 22 de ani l-a urmat și ar fi continuat atacul în stradă, atunci când martorii au conștientizat gravitatea situației.

Atacul a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă, iar , martorii susțin că înainte de a se prăbuși la pământ, bărbatul a fost înjunghiat de fiul lui. Cu ultimele puteri, polițistul ar fi strigat după ajutor: „Ajutor, ajutor, săriți că mă omoară!”, au fost ultimele cuvinte ale ofițerului, potrivit Observatornews.ro.

Ciprian Verdeș era ofițer în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPIV) Neamț, unde lucra din anul 2016. Potrivit presei locale, tânărul Vlad Verdeș ar fi avut legături cu un anturaj rău-famat din oraș, iar în spațiul public au fost lansate ipoteze privind o posibilă implicare a acestuia în ceea ce privește consumul și traficul de droguri.

După atac, tânărul a fost imediat identificat cu ajutorul imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zonă și reținut pentru 24 de ore. Este acuzat de omor în forma violenței în familie și riscă să petreacă ani buni în spatele gratiilor.

„La data de 1 iunie a.c., în jurul orei 20.59, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați cu privire la faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, polițist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamț, în timp ce se afla pe bulevardul Mihail Eminescu, din municipiul Piatra-Neamț a fost înjunghiat cu un cuțit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani. La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț care a declarat decesul bărbatului. Tânărul se află în custodia polițiștilor, urmând a fi administrate măsurile procedurale. Cercetările sunt preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.”, notează IPJ Neamț.

