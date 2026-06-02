Cu ce se ocupă Cabral, după ce s-a retras din televiziune. Schimbare radicală după divorțul de Andreea Ibacka

Schimbările importante din viața personală și profesională a lui Cabral au stârnit numeroase reacții în rândul publicului. După ani întregi în care a fost unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, acesta pare să fi ales un ritm diferit de viață, departe de luminile studiourilor și de proiectele care l-au consacrat. Iată cu ce se ocupă acum Cabral!

În ultima perioadă, fanii au observat că vedeta nu mai este atât de prezentă pe micile ecrane, iar aparițiile sale publice au devenit mai rare. În același timp, atenția s-a concentrat și asupra schimbărilor din plan personal, după separarea de Andreea Ibacka, alături de care a format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din showbizul românesc.

Cu ce se ocupă acum Cabral

Timp de aproximativ 15 ani, cei doi au reușit să își țină viața de familie departe de scandaluri și controverse. Au construit împreună o familie frumoasă și au devenit părinții a doi copii, fiind adesea considerați un exemplu de stabilitate și echilibru. Tocmai de aceea, vestea despărțirii a surprins pe mulți dintre cei care îi urmăreau de-a lungul anilor.

După această perioadă marcată de schimbări importante, Cabral pare să își fi îndreptat atenția către una dintre pasiunile care l-au însoțit încă din tinerețe. Fostul prezentator s-a implicat tot mai mult în activitatea de DJ și participă frecvent la evenimente private, festivaluri și petreceri unde este responsabil de atmosfera muzicală.

Noua preocupare îi ocupă o mare parte din timp și îi oferă ocazia să interacționeze direct cu publicul într-un mod diferit față de perioada în care apărea la televizor. Muzica a devenit astfel una dintre principalele sale preocupări, iar agenda sa include tot mai multe colaborări și apariții la evenimente organizate în diferite zone ale țării.

„Mă uit la pozele de după evenimentele la care pun muzică și mă iau singur la mișto. Deși după unele fețe strâmbe pe care le fac nu se vede, mă distrez de minune și cred că am descoperit un talent nou: să par altcumva exact în momentele în care mă simt cel mai bine. Adevărul e că atunci când văd oameni care zâmbesc, dansează, cântă aiurea versurile și uită pentru câteva ore de toate celelalte griji… îmi place tare. Pozele spun o poveste. Energia de acolo a spus alta. Și dacă mă întrebați pe mine, mă bazez mai mult pe energia aia… Dacă ne întâlnim vara asta în vreo locație în care pun muzică, dați un semn, chiar dacă uneori uit să zâmbesc… ”, a transmis Cabral.

