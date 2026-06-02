Mugur Mihăescu a devenit bunic, chiar de ziua lui de naștere! Ce mesaj emoționant a transmis actorul din „Vacanța mare”

Mugur Mihăescu trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața sa. Celebrul actor a devenit bunic pentru prima dată, chiar în ziua în care și-a sărbătorit aniversarea.

Vestea a fost una cu totul specială pentru actorul român, cunoscut pentru rolul său din „Vacanța Mare”, care a mărturisit că acest moment i-a adus o bucurie imensă. În acest context, el a făcut o declarație complet neașteptată.

„De ziua mea am devenit și bunic. Sunt cel mai fericit dintre pământeni”, a scris Mugur Mihăescu pe rețelele de socializare.

Declarația sa a atras atenția și prin trimiterea subtilă la celebrul roman al lui Marin Preda, „Cel mai iubit dintre pământeni”, expresia fiind reinterpretată într-o notă personală și emoțională, adaptată momentului special din viața sa.

Pentru actorul cunoscut din „Vacanța Mare”, acest dublu eveniment – aniversarea și nașterea nepoatei – a transformat ziua într-una cu totul aparte.

Ivona Mihăescu a adus pe lume primul său copil

Fiica lui Mugur Mihăescu a adus pe lume primul său copil. Tânăra a transformat ziua de naștere a actorului într-un eveniment cu dublă semnificație pentru întreaga familie.

Ivona este căsătorită cu Vlad Gabura, alături de care formează un cuplu de mai mulți ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada studiilor din Marea Britanie, iar relația lor a evoluat în timp, culminând cu căsătoria civilă și religioasă din 2025.

Sarcina a fost ținută într-un cadru relativ discret. Însă familia a împărtășit din când în când momente emoționante din această perioadă, inclusiv fotografii și anunțul de tip „gender reveal”.

Odată cu venirea pe lume a primei sale nepoate, Mugur Mihăescu s-a bucurat și de numeroase mesaje în mediul online. Actorul a fost felicitat de internauți pentru venirea pe lume a noului membru al familiei, dar și pentru ziua sa de naștere.

Mugur Mihăescu, în vârstă de 57 de ani, este una dintre figurile emblematice ale comediei românești. Actorul este apreciat pentru rolurile sale din „Vacanța Mare” și pentru aparițiile sale publice din ultimii ani. Pentru el, venirea pe lume a nepoatei sale marchează un moment de referință în plan personal, pe care îl descrie ca fiind unul dintre cele mai fericite din viață.

CITEȘTE ȘI: Revine Vacanța Mare?! Mugur Mihăescu a făcut anunțul despre show-ul de comedie: ”Nu a dispărut niciodată!”

Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este”