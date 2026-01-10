Acasă » Știri » Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este”

Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este”

De: Andreea Stăncescu 10/01/2026 | 19:22
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu / Sursa foto: Instagram
Mugur Mihăescu se pregătește să devină bunic, iar vestea a adus multă bucurie în familie. Fiica sa, Ivona Gabura, a organizat recent o petrecere de tip „gender reveal”, prilej cu care a dezvăluit sexul viitorului copil.

Ivona și soțul ei, Vlad Gabura, s-au căsătorit în luna iunie, într-o ceremonie civilă alături de familie și prieteni apropiați, iar nunta religioasă a avut loc câteva luni mai târziu, în septembrie. După aceste momente importante din viața lor, cei doi au decis să împărtășească emoția aflării sexului bebelușului doar cu familia și apropiații.

În cadrul petrecerii, Ivona a împărtășit cu urmăritorii ei primele imagini, arătându-se fericită alături de soț și de tatăl ei, în timp ce ținea ecografia în mână. Evenimentul a fost unul intim, păstrat aproape de cei dragi, iar viitorii părinți au tăiat tortul împreună pentru a afla marele secret.

Momentul a adus o bucurie imensă: Ivona Mihăescu și Vlad Gabura vor avea o fetiță. Reacțiile celor prezenți au fost pline de emoție, iar întreaga familie s-a arătat entuziasmată de vestea cea mare.

Sursa foto: Instagram

Ce spune Mugur Mihăescu despre fiica sa

Mugur Mihăescu a mărturisit cu mândrie că a încercat să-i ofere cea mai bună educație și să o încurajeze să-și urmeze propriul drum în viață și să facă cele mai bune alegeri în viitor.

„Eu i-am deschis fetei mele porțile educației, porțile bunului simț. Mai departe, cum își va așterne viața… E rândul fetei să-și aleagă singură drumul în viață. Cât zâmbește și e fericită. Nu știu ce a luat de la mine sau de la maică-sa, dar cert e că talentul pentru accente și limbi străine îl are chiar de la mine. Vorbește engleza ca o nativă. Nimeni din Londra nu știe că e din altă țară”, povestea Mugur Mihăescu.

