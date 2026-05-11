Cabral și Andreea Ibacka trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Ce se întâmplă, de fapt, în mariajul vedetei de la Pro TV după zvonurile divorțului

Timp de ani întregi, Cabral Ibacka și Andreea Ibacka au fost cuplul acela pe care lumea îl dădea exemplu în showbiz. Cu un mariaj de 15 ani și apariții care dădeau de înțeles că sunt familia perfectă, nimeni nu se gândea că lucrurile ar putea ajunge să scârțâie între ei. Doar că, în ultima perioadă, a cam început să miroasă a furtună și se putea observa că lucrurile nu mai sunt la fel ca înainte. Cu ce își ocupă timpul Cabral și Andreea Ibacka, în timp ce zvonurile despre un eventual divorț sunt în toi, vă spunem imediat! CANCAN.RO are imagini tari cu cei doi, care încă păstrează aparențele.

Deocamdată, cei doi locuiesc încă împreună și nu există un anunț oficial de divorț. Dar toate semnalele din jurul lor indică faptul că traversează o perioadă complicată, poate chiar o etapă de tranziție înaintea unei eventuale separări oficiale.

Andreea a fost surprinsă într-o rutină extrem de normală pentru o mamă, mergea să își ia fetița acasă. Nimic spectaculos. Îmbrăcată lejer, cu un t-shirt roz-pudrat cu un cut interesant, niște jeansi cu rupturi și încălțări comode, de vară, blondina pare că poartă „uniforma” perfectă de mamă, pentru luat copilul de la școală. Cât despre accesorii, Andreea a renunțat la ele, chiar și la cel mai important accesoriu pe care l-a purtat până de curând, verigheta. Cu toate că în ultimele zile am văut-o și în postările ei de pe Instagram fără verighetă. Și nu doar ea, dacă ne uităm atent, nici Cabral nu mai poartă verigheta pe deget.

Cabral și Andreea Ibacka încă locuiesc împreună

În timp ce Andreea își desfășura activitățile firești, de zi cu zi, Cabral nu stătea prea mult pe acasă. A mers pe Calea Moșilor, acolo unde s-a întâlnit cu un prieten. Două trasee diferite și două vieți care par să înceapă să funcționeze separat, chiar dacă încă împart aceeași casă. Toată lumea a remrcat în ultima vreme că cei doi nu prea mai apar împreună, că vacanțele au devenit separate și că inclusiv postările lui Cabral au căpătat o tentă cam melancolică. Andreea a fost plecată în Elveția, unde a postat imagini din peisaje montane și filmări relaxate cu prieteni. Pe de altă parte, Cabral a fost în Austria, de unde a postat mai multe imagini pentru urmăritorii lui.

Bine, cei doi au demonstrat de mai multe ori de-a lungul timpului că nu se încadrează în tiparul clasic al căsniciei. În urmă cu un an, au dezvăluit că dorm separat, de când a venit pe lume fiul lor. Adevărul e că nimeni nu știe exact ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Dar e clar că imaginea cuplului perfect a început să se fisureze.

